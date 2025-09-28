المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة- الدورة 14

وجدة تحتضن الدورة 14 من المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بمشاركة 18 فيلما

يكشف المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة عن تفاصيل دورته الرابعة عشرة، التي ستُقام ما بين 29 شتنبر و 4 من أكتوبر المقبل 2025 بمسرح محمد السادس بوجدة، بمشاركة 28 فيلما تتنافس على جوائز المهرجان ومنها فئة الأفلام القصيرة وفءة الأفلام الطويلة.

ويتحول فضاء مسرح محمد السادس بوجدة والمدارس العليا التابعة لجامعة محمد الأول، طيلة ستة أيام متواصلة، إلى ملتقى لتلاقح الرؤى وتداول الصور والأفكار، حيث تلتقي الأشرطة والأفلام السينمائية الروائية المغاربية والدولية، في احتفاء بالتنوع والاختلاف والتسامح، وسط برمجة ثرية تعانق المفهوم الحقيقي للسينما، تحت شعار » من شاشة السينما تُبنى الجسور وتُروى القضايا « .

المسابقة الرسمية، تضم 18 فيلما قصيرا وطويلا، من المغرب وتونس وليبيا والجزائر ومصر وفلسطين وسوريا والسينغال وفرنسا وألمانيا واللكسمبورغ وكندا..

ومن بين الأفلام القصيرة نجد : » إخوة الرضاعة » للمخرجة المغربية كنزة التازي، و » على الحافة » للمخرحة السورية رشا ملحم، و » الرسالة الأخيرة » للمخرج المصري سيف المدبولي، و »مقبرة الملائكة » للتونسي شكري روحا، و « صعود » للمخرج الليبي أسامة رزق، و » Upshot » للمخرجة الفلسطينية مها حاج، و » لعبة الشيطان والملائكة » لمحمد أمين لخميري من تونس، و » كاستينغ » لليلي المصباحي من المغرب.

وتتولى لجنة تحكيم مكونة من المخرج والمنتج المغربي محمد بوزكو رئيسا، وعضوية كل من المخرجة والكاتبة والباحثة التونسية سنية الشامخي، والأكاديمي وصانع الأفلام الأردني أحمد محمد محمد الفالح، والممثلة الكازاخستانية سمال ييسلياموفا أعضاء.

أما الأفلام الروائية الطويلة، فتضم المسابقة كل من » وشم الريح » للمخرجة المغربية ليلى التريكي، و » فوق الضريح » للمخرج الجزائري كريم بنصالح، و » عايشة » للمخرج التونسي مهدي برصاوي، و » سامية » للمخرجة الألمانية -التركية ياسمين صمدارلي، و » ديمبا » للمخرج مامادو ديا من السينغال، و » ضي » للمخرج كريم الشناوي من مصر، و » فان فون » لامانويل كوغلو من فرنسا، بالإضافة لأفلام خارج المسابقة الرسمية موجهة للأطفال وأخرى للجمهور العريض.

و تتولى لجنة تحكيم رسمية مكونة من: الأكاديمي المغربي عمر حلي رئيسا، و الممثلة البنافريقية مايمونة نداي، و الأستاذة والإعلامية الأمريكية فلورانس مارتن، و المنتجة الفرنسية أنابيل توماس، و الممثل الفرنسي اوليفي لوستو أعضاء.