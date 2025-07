Dites à notre voisin de faire acte de bon voisinage

tayeb zaid

J’ai déjà écrit un article sur les agissements contraires à l’esprit de citoyenneté et de bon voisinage dont le sujet se rapportait à l’un de mes voisins. Je lui ai fait la remarque de manière directe, de voisin à voisin, de ma bouche à ses oreilles de ne pas jeter ses ordures dans cet espace commun que nous partageons tous. Il n’en fait qu’à sa tête car il se croit au-dessus de la loi. Et comment peut-il respecter la loi s’il ne respecte pas l’environnement et les voisins qui se partagent cet environnement ?

Il a fait du trottoir son espace personnel, une propriété privée en installant une double clôture : l’une en fer, l’autre en arbustes. Cette clôture lui permet de s’approprier le trottoir dans toute la longueur de sa maison et de priver les piétons d’utiliser cet espace public qui à tous et à personne en particulier. A ce problème s’en ajoutent d’autres. Chaque fois que les arbustes de sa clôture prennent du volume en hauteur et en largeur, il fait venir un jardinier pour les tailler. Or, les branches coupées, il les dépose en toute tranquillité d’esprit dans l’espace qui lui fait face et qu’il partage avec un grand nombre de voisins. Ce terrain vague devient donc sa propriété privée qu’il utilise comme décharge. J’ai déjà écrit un article pour dénoncer ce comportement contraire à l’esprit du bon citoyen et du bon voisinage. Mais, au lieu de comprendre son tort, il récidive. Cette fois-ci, Il a fait appel à un jardinier muni d’une scie électrique. Quand il a ébranché les arbustes de la haie qui lui permet de s’approprier le trottoir, il a taillé deux ou trois bigaradiers de son voisin direct. Les branches de ses arbustes et celles des bigaradiers, il les déposées sur le terrain vague qu’il partage avec les autres voisins. L’image qui accompagne le présent texte est celle que les lecteurs peuvent voir et considérer sur place, en face de masjid Al Imane, de Hay El Fath, Lazaret. Au lieu de faire preuve de bon sens et de cesser de nuire à ses voisins, il les défie tous et les autorités locales avec, car il se croit au-dessus de la loi. Le pire, c’est que cette fois-ci, il a entrainé dans sa folie son voisin en faisant tailler ses bigaradiers et en déposant leurs branches dans cet espace commun.

Je suis presque certain que notre voisin n’a pas plus mauvaise chose à partager avec ses voisins que ces ordures non ménagères qu’il dépose sur cet espace commun.

Considérons cela comme un acte de générosité d’un voisin pour ses voisins. Disons lui que jusqu’à présent j’ai fait preuve de patience et de respect, que je peux a n’en pas douter avoir ces deux qualités la prochaine récidive.