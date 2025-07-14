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السبت 12 يوليوز 2025

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق تحقق نتائج إيجابية

في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2025 في مجموع الدورتين (العادية والاستدراكية)

نسبة النجاح في مجموع الدورتين بلغت 96.74% لدى الممدرسات والممدرسين ؛

20942 مترشحة ومترشحا حصلوا على شهادة البكالوريا في مجموع الدورتين منهم 18342 ممدرسا ؛

62 مترشحة ومترشحا في وضعيات خاصة حصلوا على شهادة البكالوريا؛

84 من نزلاء المؤسسات السجنية اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا في فئة الأحرار.

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2025 قد جرت في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية، والتي اتسمت بانخراط جاد ومسؤول لكافة الفاعلين التربويين والمتدخلين من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وقد بلغت نسبة الحضور الإجمالية في صفوف المترشحات والمترشحين الممدرسين في الدورتين العادية والاستدراكية 98.70% وبلغ عدد الناجحات والناجحين بالتعليم العمومي والخصوصي في مجمل الدورتين 18342 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح عامة وصلت إلى 96.74%، متخطية بذلك نسبة 96.68% التي تم تحقيقها في دورة 2024. كما تم تسجيل نسبة نجاح 97.55% لدى الإناث بعدد إجمالي بلغ 10691 ناجحة، فيما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 95.64% بما مجموعه 7651 ناجحا.

وفيما يتعلق بفئة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة الذين استفادوا، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، وكذا من تكييف الاختبارات، فقد تمكن 62 مترشحة ومترشحا من نيل شهادة البكالوريا بنسبة نجاح بلغت %88.57.

أما بالنسبة لفئة المترشحين الأحرار، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 2516 مترشحة ومترشحا بنسبة قدرها 66.07%، كما تمكن 84 مترشحة ومترشحا من نزلاء المؤسسات السجنية من اجتياز امتحان نيل شهادة البكالوريا بنجاح بنسبة بلغت79.25%.

وبهذه المناسبة، تعبر السيدة منية موزوري، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، عن اعتزازها بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، مثمنة انخراط نساء ورجال التربية والتكوين بالجهة في إنجاح مختلف مراحل هذا الاستحقاق، ومساهمتهم الفعالة في ترسيخ مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. كما تنوه بالجهود الكبيرة التي بذلها كافة المتدخلين، من سلطات ترابية وأمنية، ومجالس منتخبة وعلمية، وهيئات التأطير والمراقبة والتوجيه، وأطر إدارية وتربوية، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء الأمور، ووسائل الإعلام، وكذا مختلف الشركاء، على تعبئتهم وانخراطهم اللامشروط في جميع مراحل الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

وختاما، تتوجه الأكاديمية بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الناجحات والناجحين، متمنية لهم مسارا دراسيا موفقا ومكللا بالتوفيق والنجاح، كما تحث الذين لم يحالفهم الحظ هذا الموسم على مزيد من المثابرة والاجتهاد في قادم المحطات الدراسية.