Le Festival International d’Ifrane persiste et

Revient pour sa 7ème édition

Juillet Prochain

Mohammed Drihem

Après avoir marqué les esprits lors de ses précédentes éditions couronnées de succès, le Festival International d’Ifrane revient pour sa 7ème édition sous le thème « L’eau, source de vie et enjeu de développement ». Le public est attendu pour des soirées grandioses et une programmation variée et pertinente d’activités artistiques, culturelles, environnementales et de sensibilisation.

Le Festival International d’Ifrane revient cette année pour éclairer le ciel de la ville d’Ifrane, du 23 au 26 juillet 2025. Il est organisé par l’Association Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED), en partenariat avec la Province d’Ifrane, le Conseil provincial d’Ifrane, la Commune territoriale d’Ifrane et le Conseil de la région de Fès-Meknès.

Les organisateurs ont choisi pour cette édition le thème « L’eau, source de vie et enjeu de développement », soulignant ainsi l’importance de la préservation de l’eau, matière vitale et essentielle, notamment dans le contexte actuel de changement climatique et de sécheresse récurrente.

Comme à son habitude, le festival propose une programmation riche et variée, avec notamment ; des concerts de musique avec des artistes marocains et internationaux de renom, des activités culturelles, environnementales et artistiques diverses, des carnavals artistiques pour les enfants, un concours national de cuisine marocaine, mettant en avant les plats à base de « truite » et une journée d’étude sur « l’économie de l’eau », en parallèle avec une mini-exposition agricole mettant en avant des agriculteurs expérimentés dans la rationalisation de l’utilisation des ressources en eau

Le festival mettra également en avant la dimension environnementale et économique, avec une exposition de matériel et de techniques agricoles modernes, mettant en avant les méthodes d’irrigation durable et l’innovation face aux changements climatiques.

La culture et le patrimoine amazigh seront également mis à l’honneur, avec une soirée poétique en amazigh, où des poètes de la région partageront des poèmes sur l’importance de la rationalisation de l’eau, la prévention des incendies de forêt et la préservation de la propreté des sites touristiques.

Avec plus de 90% de participants issus de la Province d’Ifrane et de la région, cette édition du festival sera une véritable vitrine de la créativité et de l’innovation locale. Deux plateformes principales seront dédiées aux activités, avec une couverture médiatique large de la part de médias nationaux et internationaux.

Avec ses précédentes éditions couronnées de succès, le Festival International d’Ifrane est attendu avec impatience par le public. La qualité de l’organisation, le rôle efficace des autorités administratives et sécuritaires, ainsi que la couverture médiatique large, font de ce festival un événement incontournable dans la région.