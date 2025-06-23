الوكالة الوطنية للمياه والغابات تكشف عن الوضعية الراهنة لحرائق الغابات ، و تذكر بالنشرة الانذارية الوطنية بشأن مخاطر اندلاع الحرائق

. محمد الدريهم

ثمانية حرائق على الصعيد الوطني تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليوم 19 يونيو2025 ، منها ستة حرائق في المجال الغابوي وحريقان خارج هذا المجال حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات التي تؤكد أنه بفضل يقظة وتدخلات المصالح المختصة، السريعة والمنسقة، تم السيطرة على جميع هذه الحرائق التي ألحقت أضرارا على المساحة الإجمالية التي قدرت بحوالي 20 هكتارًا.

تم تسجيل مختلف هذه الحرائق بكل من اقليم تطوان على 15 هكتارًا تمت السيطرة على الحريق، وتستمر عمليات إخماد البؤر الدخانية, إقليم خنيفرة على مساحة 3.5 هكتارات, وأقاليم شفشاون( 1.1 هكتار), الخميسات ( 0.095 هكتار), ميدلت ( 10 أمتار مربعة ) بسبب طبيعي (صاعقة), الدار البيضاء ( 0.02 هكتار) و اقليمي تازة وسيدي سليمان حيث البؤر خارج المجال الغابوي.

هذا و يضيف البلاغ أنه منذ فاتح يناير وإلى غاية 20 يونيو 2025، سُجل بالمملكة 111 حريقًا، أي عدد أقل من المعدل العشري ( 130 حريقًا في المتوسط( و130 هكتارًا من الغابات المحترقة، وهو ما يُمثل انخفاضًا بمعدل أربع مرات مقارنة بمتوسط السنوات العشر الأخيرة.

للتذكير لقد سبق للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن أصدرت نشرة انذارية بتاريخ 15 يونيو 2025 و ذلك بناءً على معطيات علمية وخرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، كما رصدت مستوى خطورة عالٍ إلى شديد لاندلاع حرائق الغابات خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و20 يونيو 2025 بعدة أقاليم، من بينها: أزيلال، بني ملال، شفشاون، القنيطرة، الخميسات، العرائش، طنجة-أصيلة، تطوان، المضيق-الفنيدق، تاونات، تازة، الناظور، الحسيمة، وزان…

و بالمناسبة , تُجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات دعوتها إلى مزيد من الحيطة والحذر من طرف المواطنين، خصوصًا في المناطق الغابوية المعرضة للخطر. وتؤكد على ضرورة عدم إشعال النار في الفضاءات الطبيعية؛ عدم رمي أعقاب السجائر أو النفايات القابلة للاشتعال و الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو سلوك مشبوه لدى السلطات المحلية أو أعوان المياه والغابات أو الوقاية المدنية مِكدة على أن حماية غاباتنا هي حماية للأرواح، وبالتالي لمستقبلنا المشترك.