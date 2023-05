« Célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité » L’ANEF et l’Union Europeenne

Partenaires pour préserver la biodiversité

Par Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale de la Biodiversité placée cette année sous le thème : « De l’accord à l’action : reconstruire la biodiversité » : Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts ; Abderrahim Houmy a effectué le mardi 23 mai 2023 ; une visite de terrain dans le Parc National de Souss Massa à Agadir et ce ; en présence d’une délégation comptant Llombart Cussac, ambassadrice de L’Union Européenne au Maroc et une délégation de neuf Ambassadeurs des Etats membres de l’UE accrédités au Maroc.

Cette visite du Parc a permis de prendre connaissance des différents programmes de sauvegarde des espèces animales disparues et réintroduites notamment l’addax, l’oryx et l’autruche à cou rouge. Elle a été également l’occasion d’effectuer une visite au site Ramsar de l’Oued Massa afin de découvrir la belle collection d’oiseaux migrateurs qu’il abrite.

Une visite guidée à l’écomusée du parc national de Souss Massa dont les travaux viennent d’être achevés a permis, à la délégation, de prendre connaissance de la richesse naturelle floristique et faunistique du parc tel que l’ibis chauve, espèce emblématique à l’échelle nationale et dont le Maroc abrite la dernière population sauvage au niveau mondial.

L’écomusée du parc de Souss Massa, un joyau qui vient de voir le jour constituera une infrastructure d’accueil écotouristique et de sensibilisation à la protection de la nature en général et du Parc National de Souss Massa en particulier.

A cette occasion, il convient de rappeler que le bilan de coopération entre le Maroc et l’UE dans le secteur forestier fait état d’un ensemble de programmes et projets qui ont été menés conjointement avec les partenaires européens et qui ont concernés plusieurs thématiques, entre autres : les changements climatiques, la conservation de la biodiversité, la gestion des aires protégées et la lutte contre la désertification.

C’est dans ce même élan d’ailleurs, que le nouveau programme « Terre Verte » – « Al Ard Alkhadra » initié fin 2022 avec l’appui de l’UE, vise à accompagner la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » en favorisant une transition écologique créatrice d’emplois décents dans le cadre du développement forestier.

A noter que la célébration de cette journée est une occasion pour l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) de mettre en avant les efforts accomplis en matière de conservation des espèces menacées et de développement du réseau des aires protégées qui sont des composantes principales du programme de conservation de la biodiversité.

Les actions effectuées par l’ANEF ; s’inscrivent dans le cadre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, le 13 février 2020. Cette stratégie constitue un tournant important dans la gestion forestière en général et la conservation de la biodiversité en particulier en contribuant d’une manière importante à la mise en œuvre du nouveau Cadre Mondial de la Biodiversité Post 2020. Ce cadre prévoit la conservation d’au moins 30% des écosystèmes naturels des zones terrestres et des zones maritimes grâce à des systèmes de zones protégées et d’autres mesures de conservation efficaces.

A cet effet, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts et ses partenaires, notamment l’Union Européenne (UE), veillent à développer des programmes de conservation des parcs nationaux actuels et leur valorisation écotouristique et à renforcer les programmes actuels de conservation de la faune et à les étendre à d’autres espèces menacées ou disparues. Elle prévoit également de lancer la création de nouvelles aires protégées et de mettre en place un système d’informations du patrimoine naturel qui permet une mobilisation de la communauté scientifique et technique autour de la conservation de la nature.