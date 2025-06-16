السبت 14 يونيو 2025

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق

الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – 2025 –

– نسبة النجاح بلغت 87.60% لدى الممدرسين مقابل 86.19% في الدورة العادية لسنة 2024 بزيادة 01.41 نقطة مئوية

– 16505مترشحة ومترشحا ممدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا؛

– 11064 مترشحة ومترشحا ممدرسا حصلوا على ميزة؛

– أعلى معدل بالجهة بلغ 20/19.59؛

– 2446 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 03 و04 و05 يوليوز 2025.

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والتعليم الخصوصي في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية لسنة 2025 بلغ 16505 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح تقدر ب 87.60% مقابل 86.19% في نفس الدورة لسنة 2024. وتشكل الإناث نسبة 59.24% من مجموع الناجحات والناجحين الرسميين مقابل 40.76% لدى الذكور. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين 11046 بنسبة 67.03% من مجموع الناجحات والناجحين، من بينهم 1186 حصلوا على ميزة حسن جدا، و3404 حصلوا على ميزة حسن، و6474 حصلوا على ميزة مستحسن. أما بخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 56 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 80%.

وحصلت التلميذة ملاك بركان التي تتابع دراستها بالسنة الثانية بكالوريا -مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية- بمؤسسة بنعلي الخصوصية بالمديرية الإقليمية بوجدة أنجاد على أعلى معدل على مستوى الجهة ب 20/19.59.

وفي فئة الأحرار، بلغ عدد الناجحات والناجحين ما مجموعه 1492 بنسبة 38.86% من مجموع الحاضرات والحاضرين. وتمكن 28 سجينا من نيل شهادة البكالوريا.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد تم تسجيل 98.09% كنسبة حضور لدى المترشحات والمترشحين الممدرسين، فيما تم تسجيل نسبة حضور تقدر ب 67.15% لدى المترشحات والمترشحين الأحرار.

ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية التي سيتم إجراؤها أيام 03 و04 و05 يوليوز 2025 ما مجموعه 2446 مترشحة ومترشحا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 2325 مترشحة ومترشحا. و سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 يوليوز 2025.

وإذ تنوه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بالمجهود الجماعي الذي انخرطت فيه كل الأطقم الإدارية والتربوية على اختلاف مجالات تدخلهم بكل حزم ويقظة ضمانا لمبادئ النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص، وبالانخراط المسؤول في تطبيق التدابير والإجراءات الجاري بها العمل، وبما أبان عنه المترشحات والمترشحون من جدية وانضباط، وأسرهم من مواكبة ودعم، فإنها تعرب عن ارتياحها لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، وتعبر بهذه المناسبة عن تثمينها الكبير لجهود السلطات الترابية والأمنية وعلى رأسهم السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، والمجالس العلمية بالجهة والهيئات المنتخبة والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، والسادة المديرين الإقليميين بالجهة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، وكذا جميع الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. كما تنوه وبحرارة بمساهمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي في مواكبة وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وختامًا، تدعو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق إلى مواصلة تكثيف الجهود الجماعية وتعزيز روح العطاء والتميز، مستثمرين في ذلك ما تزخر به الجهة من كفاءات وطاقات بشرية واعدة تتطلع إلى تجسيد مدرسة الجودة للجميع كما تصبو إليها خارطة طريق 2022-2026. وتعبر بهذه المناسبة عن متمنياتها لكافة المترشحات والمترشحين الذين لم يحالفهم النجاح خلال الدورة العادية بكامل التوفيق والسداد خلال الدورة الاستدراكية.