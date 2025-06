L’Association Jeunesse Optimiste : Clôture réussie du programme TAWASOL ORIENTAL, une cérémonie placée sous le signe de l’engagement et de la reconnaissance

L’association JEUNESSE OPTIMISTE a organisé, le samedi 31 au Tissu Associatif, la cérémonie de clôture du programme TAWASOL ORIENTAL, marquant ainsi la fin d’une initiative d’envergure dédiée au renforcement des compétences et l’accompagnement des jeunes étudiants subsahariens dans la région de l’Oriental.

Cette rencontre a rassemblé les bénéficiaires du programme PRIM( Programme Régional pour l’Intégration des Migrants), les partenaires institutionnels (Conseil Régional de l’Oriental, Expertise France) et associations, ainsi que les membres de l’Association et l’équipe chargé du projet, dans une atmosphère de fierté et de convivialité.

Durant cette cérémonie, les moments forts du programme ont été mis à l’honneur, soulignant l’engagement des jeunes, la qualité des interventions et l’impact positif des activités menées. Des attestations de participation ont été officiellement remises aux étudiants venus des quatre coins de l’Afrique et représentant ainsi chacun sa communauté. Un échange fructueux exprimant ainsi leur reconnaissance de leur satisfaction des différentes phases de formation et d’accompagnement.

Le programme TAWASOL ORIENTAL, déployé sur plusieurs mois, a permis aux jeunes participants de bénéficier d’un accompagnement structuré autour de modules de formation, d’ateliers pratiques et de mentorat, favorisant à la fois leur développement personnel, leur sens de leadership et leur engagement entrepreneurial.

Cette cérémonie de clôture a également été l’occasion de remercier l’ensemble des partenaires pour leur appui constant et leur contribution à la réussite du programme.

À travers cette initiative, l’Association Jeunesse Optimiste réaffirme son engagement en faveur de la jeunesse et du développement des projets innovants au niveau local, tout en incitant les partenaires à la poursuite de telles dynamiques de collaboration et de soutien.