Le MCO de la douleur à l’espérance

Salima FARAJI

Parfois, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face :

on chute, non pas pour disparaître, mais pour mieux se relever sur des bases plus solides.

C’est le chemin douloureux que traverse aujourd’hui le Mouloudia d’Oujda, ce club emblématique qui faisait jadis la fierté de toute une ville et vibrait au rythme des exploits sportifs.

Hélas, une gestion défaillante et l’absence de vision claire ont précipité la descente d’un monument sportif qui ne méritait pas une telle dérive.

Je ressens une profonde tristesse en voyant un repère emblématique s’effondrer de la sorte. Mais au fond de moi, je garde espoir. Car c’est souvent dans l’épreuve que naissent les plus beaux renouveaux.

Peut-être cette chute servira-t-elle de déclencheur pour une refondation saine, basée sur l’éthique, la transparence, et un attachement sincère à l’esprit sportif et à l’âme de la ville.

Et parfois, face aux résultats accablants et à la désillusion des supporters, une série de questions s’impose :

Qui est responsable de cette chute ?

Qui a facilité ou provoqué le départ des joueurs clés, véritables piliers de l’équipe ?

Qui a laissé s’effriter une structure ?

Ces interrogations légitimes hantent les véritables amoureux du club. Non pas pour accuser, mais pour comprendre, pour reconstruire.

Car sauver le Mouloudia ne relève pas seulement du devoir sportif : c’est un engagement moral envers une ville et sa mémoire collective