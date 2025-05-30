أكاديمية جهة الشرق : 24926 مترشحة ومترشحا بجهة الشرق (متمدرسين وأحرار) يجتازون الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2025

بلاغ صحفي

وجدة في 28 ماي 2025

24926 مترشحة ومترشحا بجهة الشرق (متمدرسين وأحرار) يجتازون الدورة العادية

للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2025

19209 مترشحة ومترشحا متمدرسا يجتازون الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا منهم 11065 إناثا؛

5717 مترشحة ومترشحا من فئة الأحرار يجتازون الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا منهم 2569 إناثا؛

60 مترشحة ومترشحا في وضعيات خاصة يستفيدون من صيغ التكييف حسب نوع ودرجة الإعاقة من بينهم 04 حالات في فئة الأحرار؛

153 مركزا للإجراء منها 06 مراكز بالمؤسسات السجنية؛

مواصلة العمل بتقنية « هويتي الرقمية » لتدقيق المعطيات الشخصية للمترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا؛

مواصلة العمل بالترميز السري الإلكتروني لإنجازات المترشحات والمترشحين phygitalisation du compostage في امتحانات السنة الأولى والسنة الثانية بكالوريا باعتماد قن سري مشفّر code graphique crypté، إضافة إلى تقنية المسح الضوئي لمسك النقط أثناء التصحيح؛

مواصلة اعتماد النظام العادي في مواقيت الامتحانات خلال دورة 2025 على غرار ما تم العمل به خلال دورة 2024 عوض نظام الأقطاب المعتمد في سنوات سابقة؛

مواصلة اعتماد الإصلاحيات على المستوى الإقليمي كمراكز إجراء بالنسبة للسجناء.

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ( ممدرسين وأحرار) ستجرى أيام 29 و30 و31 ماي و02 يونيو 2025 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك.

وقد بلغ مجموع المترشحات والمترشحين المتمدرسين بالسنة الثانية من سلك البكالوريا ما مجموعه 19209 مترشحة ومترشحا من بينهم 11065 إناثا بنسبة تصل إلى 58%، ويشكل عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالتعليم المدرسي الخصوصي نسبة 6% من مجموع التلميذات والتلاميذ المترشحين بالسنة الثانية بكالوريا بما مجموعه 1429 مترشحة ومترشحا، بينما يبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 5717 مترشحة ومترشحا بنسبة تصل إلى 23% من مجموع المترشحات والمترشحين لنيل شهادة البكالوريا من ضمنهم 2569 إناثا. وفيما يخص فئة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة، المستفيدون من صيغ التكييف وفقا لنوع ودرجة الإعاقة، فقد بلغ عددهم 56 مترشحة ومترشحًا من المتمدرسين و04 مترشحين في فئة الأحرار.

وقد خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 153 مركزًا لإجراء الامتحانات على صعيد الجهة، من بينها 06 مركزًا داخل المؤسسات السجنية. وتمت تعبئة 4770 أستاذة وأستاذًا للقيام بمهام الحراسة، إلى جانب 153 مراقبًا لتتبع وضمان جودة الإجراء، بالإضافة إلى إحداث لجان جهوية وإقليمية لتتبع سير الامتحانات والتصدي لكل أشكال الغش، كما تم تخصيص 16 مركزًا للتصحيح، عبّئت له 3350 أستاذة وأستاذًا للقيام بهذه المهمة.

وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا يوم 14 يونيو 2025، على أن يتم اجراء الدورة الاستدراكية أيام 03 و04 و05 و07 يوليوز 2025، وذلك بالنسبة لجميع الشعب والمسالك.

وتتميز دورة هذه السنة بمواصلة تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف العمليات الامتحانية، حيث تم اعتماد تقنية « هويتي الرقمية » لتدقيق المعطيات الشخصية للمترشحات والمترشحين، واستعمال الترقيم السري والترميز الإلكتروني المشفّر لإنجازاتهم، بالإضافة إلى اعتماد نظام المسك الإلكتروني خلال التصحيح، ومواصلة تنزيل مشروع « البكالوريا الرقمية » من خلال توفير وثائق مؤمنة. كما تتميز هذه الدورة بمواصلة اعتماد النظام العادي في مواقيت الامتحانات على غرار ما تم العمل به خلال دورة 2024 عوض نظام الأقطاب المعتمد في سنوات سابقة.

وفيما يخص الجانب المتعلق بالمترشحات والمترشحين، تم إصدار نسخة محيّنة من « دليل المترشحة والمترشح »، ووضع عنوان إلكتروني رهن إشارتهم لتلقي طلبات المعلومات والاستفسارات بشأن امتحانات البكالوريا برسم دورة 2025. كما تم الاستمرار في اعتماد الإصلاحيات على المستوى الإقليمي لفائدة المترشحين السجناء.

وإذ تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق هذه المعطيات، فإنها تشيد بالانخراط القوي للأمهات والآباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة من المسار التعليمي لأبنائهم، وتثني على جهود الأطر التربوية والإدارية وهيئات التأطير والمراقبة والتوجيه على انخراطهم اللامشروط في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، كما تتقدم بوافر الشكر والامتنان لكافة المتدخلين من سلطات ترابية وأمنية وعلى رأسها السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وكذا المجالس العلمية والهيئات المنتخبة ومصالح الوقاية المدنية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ وكافة الشركاء على الدعم المتواصل والمجهودات المبذولة. وتعبر بهذه المناسبة عن متمنياتها لكافة المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.