Mes Voisins et les ordures non ménagères

Ces images que je me permets de publier sur mon mur et que je partage avec mes amis virtuels sur cet espace virtuel, mes voisins réels les partagent avec moi sur cet espace réel avec tout ce qu’elles ont de laid et de blessant pour l’ouïe et l’odorat. Ces dépôts d’ordures non ménagères sur cet espace public qui est propriété commune, qui est à tous et à personne, devient une décharge où chacun vient déposer les vieilleries ou les gravats. Ainsi, on peut aisément savoir, pièce à conviction à l’appui, que l’un des voisins a changé son matelas 2 places sur lequel il avait couché et fait des enfants qui doivent être à l’heure actuelle des hommes et des femmes, que tel autre a changé le plâtre ou le plancher, tel autre a repeint l’intérieur de sa maison, tel autre a taillé l’arbre ou les arbustes qui coiffent son trottoir. Tout d’abord, le cheikh n’aura nullement besoin de se casser la tête pour savoir lequel des citoyens effectue des travaux de rénovation de sa maison : Débris de carrelage ou de mosaïque, de briques ou d’agglos, gros morceaux de plâtre, sacs de ciment vides…Les indices sont là, le coupable ne doit pas être loin. Il sera vite épinglé. En outre, ces ordures non ménagères que les éboueurs ne ramassent pas pendant leur tournée à cause de leur volume, de leur poids de leur nature ou de leur caractère encombrant , peuvent être interprétés comme des actes de générosité et de bon voisinage de voisin à voisin. N’est-il pas dit quelque part que le bon voisin est celui qui partage ce qu’il a de bon avec son voisin ? Or, mes voisins n’ont peut-être pas trouvé mieux à partage avec les autres voisins que ces choses qu’ils ont déposées dans le périmètre des bacs à ordures. Pourtant, ces voisins qui font cercle tout autour de cet espace que nous partageons ne sont ni mauvais ni méchants : toutes les fois qu’il nous arrive de nous rencontrer, nous faisons un petit bout de chemin ensemble, nous effectuons eux et moi le même rituel qui revient à chaque rencontre : échanges de poignées de mains et de salutations, d’informations sur l’état de santé de chacun de nous et de nouvelles sur les membres de nos familles communes… Nous sommes donc très proches les uns des autres à tel point qu’on se connait dans les moindres petits détails. Puis, le silence reprend ses droits devant le seuil du portail de la mosquée où nous nous retrouvons pour les prières quotidiennes. La mosquée n’est pas,seulement un lieu d’accomplissement du culte c »est aussi un lieu d’ éducation.

Qu’ai-je donc de si mauvais à reprocher à mes voisins ? Rien. Sauf qu’ils partagent avec les autres voisins ce dont ils n’ont plus besoin : ils ont sans aucun doute de vieilles télévision, frigidaire, radio ou machine à laver qu’ils n’utilisent plus et qui leur prend beaucoup d’espace, de vieux vêtements qui ne sont plus à leur taille et qui encombrent leur armoire, de vieux meubles entreposés sur la terrasse et exposés aux intempéries des saisons chaude et froide. Ces choses là n’ont pas leur place près des bacs à ordures et qui feraient le bonheur de ceux qui font la collecte dans les ordures (carton, plastique, verre, fer, aluminium …).

‘’Les objets neufs ont leur charme mais il ne faut pas négliger les anciens’’* dit la sagesse populaire. C’est sans doute dans cette perspective que vont leurs actes envers leurs voisins.

Un autre problème mérite lui aussi d’être soulevé. Les bacs à ordures au nombre de deux sont un état de ferraille : ils ne servent plus l’usage pour lequel ils ont été destinés. Les violences qu’ils subissent pendant leur manipulation ont contribué à leur dégradation avancée. ‘’Toute chose destinée à l’usage est soumise à l’usure’’, et plus l’usage est intensif et plus l’usure est rapide. Aux responsables de SOS ordures, de tirer les enseignements qui s’imposent, et aux voisins de faire preuve d’actes de générosité plus nobles et moins offensants.

*الجديد له جدة والبالي لا تفرط فيه

Zaid Tayeb