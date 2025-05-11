في الاجتماع التأسيسي لجمعية صداقة ورياضة، الذي انعقد يوم السبت 10 ماي الجاري، بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة، تمت تزكية جمال خلفاوي رئيسا لجمعية صداقة ورياضة، فرع جهة الشرق، بحضور الكاتب العام لولاية جهة الشرق، وفعاليات رياضية من الدار البيضاء ووجدة وبركان

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افتتح الجمع العام التأسيسي بآيات بينات من الذكر الحكيم، مباشرة تم الاستماع الى النشيد الوطني، وكلمة اللجنة التحضيرية تلاها علال تجيني ، كما قام بتنشيط هذا الجمع التأسيسي بكفاءة بن يونس حجازي.

يذكر ان هذا الجمع التأسيسي، جرى في أجواء رياضية مثلى، طبعها الانضباط وروح المسؤولية، خدمة لمصلحة ومستقبل تنمية الرياضة بجهة الشرق، بفضل جيل من المسيرين أبناء المدينة، وفي مقدمتهم جمال خلفاوي، الرئيس الجديد، الذي أكد في كلمة مقتضبة ، أنه جد فخور بتحمل مسؤولية رئاسة الجمعية، و أنه سيعمل كل ما في وسعه رفقة أعضاء المكتب المسير الجديد، على تسطير برنامج عمل متكامل ومهيكل، يرتكز بالأساس على خلق أجواء من الثقة بين جميع مكونات العائلة الرياضية بجهة الشرق ، والاشتغال جنبا إلى جنب مع السلطات المحاية والمجالس المنتخبة بهدف تنفيذ العديد من البرامج الطموحة، تصب في اتجاه تنزيل الرؤية الجهوية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولم يفت -في سياق كلامه – وان اكد خلفاوي ، بالمجهودات التي يقوم بها السيد الخطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد للنهوض بالقطاع الرياضي والارتقاء بمستقبل أقاليم جهة الشرق.

وبدوره أخد الكلمة سعيد بن منصور، رئيس جمعية رياضة وصداقة، الذي رحب بالحضور الكريم معتبرا ان الجمع العام التأسيسي لفرع جهة الشرق، هو بمثابة عرس رياضي وفرصة لمواصلة تجسيد الأهداف على ارض الواقع لجمعية صداقة ورياضة، مشيرا على ان الفرع بإمكانه ان يلعب أدوارا مهمة في المستقبل بجهة الشرق ككل.

حضر هذا الجمع فعاليات رياضية من الدار البيضاء الامر يتعلق بكل من سعيد بن منصور رئيس جمعية رياضة وصداقة، واللاعب الدولي السابق عزيز بودربالة، و عبد السلام حنات (الرئيس السابق للرجاء البيضاوي) ، وعبد اللطيف طاطبي ( رئيس الجامعة الملكية لكرة اليد سابقا)، ومن جهة الشرق كان الحضور متميزا أيضا، من خلال أسماء معروفة نذكر منها، جمال كعواشي رئيس عصبة الشرق لكرة القدم و رئيس العصبة الوطنية هواة، وحميد اوسعيدي الرئيس السابق لعصبة الشرق لكرة القدم ، وعمر حامدي عضو الجامعة الملكية للركبي ، ورئيس عصبة الشرق للركبي سابقا، والبطل العالمي في التكواندو عبدالقادر زروري، والبطل حسن لعيوني، وعبدالرحمان حمدي ( كرة الريكبي) و نور الدين البالي رئيس عصبة الشرق لألعاب القوى سابقا، بالإضافة الى لاعبين دوليين منهم حسين بوشخاشخ، يحيى شريف، حميدة حديدي ، لخضر حجيج ، احميدة بلحيوان، ومحمد شريف، و جمال لويزي والحارس منير لهبيل، واللائحة طويلة…وكانت ضيفة الشرف السيدة الوجدية المعروفة فاطنة شريف رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بالمغرب، والتي تفضلت بإلقاء كلمة بالمناسبة….

عبد القادر بدوي