COVID-19 DANS LA PROVINCE D’IFRANE : DEUX ECOLES FERMEES ET DE NOUVELLES MESURE DE RESTRICTIONS SANITAIRES A AZROU

Mohammed Drihem

Vendredi 18 septembre dernier ; la Direction Provinciale du Ministère de l’éducation nationale d’Ifrane en concertation avec l’AREF de Fés-Meknès et les autorités provinciales et sanitaires d’Ifrane a décidé la fermeture de deux écoles primaires pour une période de 14 jours à partir du samedi 19 septembre 2020 et ce, en application des orientations ministérielles objet de la note 20-46 datée du 15 septembre 2020. Il s’agit des écoles respectives de l’Imam Ali Bnou Abi Talib à Azrou et celle de Khalid Bnou Al Walid dans la localité de Timahdite qui ont enregistré des cas positif au COVID-19 au sein du staff administratif et des élèves où les cours seront dispensés à distance au lieu du présentiel.

Dans ce même ordre de décisions visant la préservation de la santé sanitaire des citoyens et la lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19, le Comité de veille sanitaire provincial d’Ifrane a adopté de nouvelles mesures restrictives à Azrou pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19 et ce, pour une période de 14 jours à compter du Dimanche 20 septembre 2020 à 22h00

Cette décision nous assure-t-on a été prise « sur la base de l’enregistrement de l’émergence des nouveaux cas épidémiques dans plusieurs quartiers de la ville.

Ainsi, Souikates et commerces de proximité sont appelés à baisser les Rideaux à partir de 19h00 et les cafés et restaurants doivent fermer leurs portes à 22 heures.

A rappeler qu’à ce jour ; la province d’Ifrane a enregistré plusieurs cas de contamination au COVID-19 au sein du corps administratif et pédagogique du secteur de l’enseignement publiques avec deux cas a Ifrane dont un surveillant général et un directeur, Cinq cas à Azrou dont quatre directeurs et un enseignant et deux cas à Timahdite dont un Directeur et un enseignant.

Aussi ; il y’a lieu de signaler que le nombre de cas positifs au covid enregistré au niveau de la province d’Ifrane et passé de 20 dont un mort enregistrés durant la première phase d’avant Aid El Kebir à 279 cas durant la deuxième phase d’après l’Aid enregistrés samedi 19 septembre dernier avec 03 morts de plus. Le nombre des cas guéris a ce jours du 19 septembre est de 233 cas.

Au niveau de la Région de Fès-Meknès, le nombre des cas positifs au COVID-19 en date du 19 septembre est de 10964 cas dont 274 morts, 9977 guérisons et 713 cas encore sous médication.

