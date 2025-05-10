وجدة: تأهيل شارعي مولاي سليمان والضابط بلحسين

في إطار جهودها المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتحديث المجال الحضري لمدينة وجدة، باشرت السلطة المحلية، صباح يوم الجمعة 9 ماي 2025، عملية انطلاق تأهيل شارعي مولاي سليمان والضابط بلحسين. وتأتي هذه الخطوة تنزيلاً لمحضر الاتفاق المبرم مع المالكين منذ سنة 2013، والذي نصّ على ضرورة هدم بعض المحلات التجارية والبنايات المتواجدة بالشارعين المذكورين، بهدف توسعتهما وتحديثهما بما ينسجم مع حاجيات المدينة وتطلعات ساكنتها.

ويُعدّ هذا المشروع جزءاً من رؤية شمولية تروم معالجة الإكراهات المرورية التي تعرفها عدة محاور طرقية بوسط المدينة، إذ يُرتقب أن تساهم توسعة شارعي مولاي سليمان والضابط بلحسين في تحسين انسيابية حركة السير والجولان، وتقليص مظاهر الاكتظاظ والازدحام، خصوصاً وأن الشارعين يُعدان من النقاط الحيوية التي تعرف ضغطاً كبيراً بفعل تمركز عدد من الأنشطة التجارية والخدماتية بهما.

كما يشكل المشروع فرصة لإعادة تأهيل الفضاء العمراني وإضفاء بعد جمالي متجدد يتماشى مع خصوصية مدينة وجدة التاريخية وتطلعاتها نحو مدينة عصرية، مستدامة، وذات جاذبية عمرانية. ويُنتظر أن يشمل المشروع في مراحله المقبلة تهيئة الأرصفة، وتحسين الإنارة العمومية، وتوسيع المساحات الخضراء، مما سيساهم في تحسين جودة عيش الساكنة ومرتادي المنطقة.

وقد مرت عملية الهدم التي أشرفت عليها السلطة المحلية في ظروف هادئة ومنظمة، وبانخراط وتفهم ملحوظين من طرف المعنيين، في إطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق المالكين وتحرص على المصلحة العامة. ومن المرتقب أن تتواصل الأشغال بوتيرة منتظمة، وفق برنامج زمني مضبوط، لضمان إنهاء هذا الورش في أفضل الظروف.