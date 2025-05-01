مجلس جهة الشرق يصادق على 42 نقطة

عقد مجلس جهة الشرق، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بمقره بمدينة وجدة، دورة استثنائية ترأسها السيد محمد بوعرورو، رئيس المجلس، بحضور السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد،

تم خلالها المصادقة على 42 نقطة شملت مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهم مجالات متعددة، أبرزها الماء، تزويد عدد من الجماعات والدواوير التابعة لعمالة وأقاليم الجهة بالماء الصالح للشرب، البيئة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية تعزيز البنيات التحتية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الحدودية وتطوير علاقات التعاون الدولي اللامركزي جنوب – جنوب.

وقد تميزت أطوار هذه الدورة الاستثنائية بالنقاش المستفيض حول القضايا المطروحة، وتم التأكيد على أهمية التعاطي مع نقط جدول أعمال الدورة بمنظور جهوي، والحرص على مواكبة وتيرة الدينامية التي تشهدها جهة الشرق، مع إعطاء الأولوية لقضايا الماء وتوفير فرص الشغل، فضلا عن الاجتهاد في البحث عن مصادر التمويل والسعي إلى تشكيل لوبي جهوي تنموي للترافع عن الملفات وتحقيق المزيد من المكتسبات.

ولعل ما طبع أجواء هذه الدورة الاستثنائية، هي جودة التسيير وطريقة ومنهجية و كيفية خلق توافق بخصوص النقط والقضايا اي تضمنها جدول الأعمال( 42 نقطة)