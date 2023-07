L’EQUIPE NATIONALE DE RAFTING PARTICIPE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE RAFTING 2023 WRF EN Italie

Par Mohammed Drihem

La commune italienne de Sondrio située en Lombardie dans le nord de l’Italie au cœur de la vallée de la Valteline a été au rendez-vous avec les CHAMPIONNATS DU MONDE DE RAFTING organisés du 26 juin au 1èr Juillet 2023 avec la participation de 28 pays dont le Maroc.

La délégation marocaine conduite par El Mamoun Belabbas Président de la Fédération Royale Marocaine de Rafting (FRMR) et composées d’une douzaine de membres dont 11 athlètes représentant les clubs respectifs du Géoparc M’Goun, de Beni Mellal, d’Imsfrane, de Khénifra et de Shoul Salé a pris part à ces championnats du monde de Rafting

Dans une Déclaration au Journal, le Président de la FRMR ; El Mamoun Belabbas a souligné que suite à une invitation de la World Rafting Federation, la FRMR a participé à ce championnat du Monde du Rafting auquel ont pris part trois pays africains que sont le Sénégal, l’Ouganda et le Maroc. Pour lui, cette participation nationale a été honorable pour notre pays le Maroc qui participe pour la première fois à cette compétition internationale.

D’après lui, l’organisation de ces championnats du monde a été parfaite à Valteline où la délégation nationale composée d’une quinzaine de membres dont 11 athlètes a honoré le Maroc aussi bien chez nos équipes mixtes que nos équipes masculines et nos équipes féminines et même au niveau de l’équipe africaine composée du Maroc, du Sénégal et de l’Ouganda le résultat a été satisfaisant.

La fédération Royale Marocaine de Rafting a été créée il y’a un peu plus qu’un an et juste après sa création elle a été pris part à la création de la confédération africaine de Rafting a travers un meeting organisé en ligne et lors duquel le Maroc en la personne d’El Mamoun Belabbas a été élu président de cette nouvelle confédération africaine de rafting le 18 février 2023 à la tête d’un comité directeur composé de membres représentant le Maroc, le Sénégal, le Kenya, le Ghana, l’Ouganda, la Tunisie, l’Egypte et le Rouanda