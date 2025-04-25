إعلان عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام (AMI) المتعلق بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي / وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة‎

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

إعلان عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام AMI

المتعلق بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي

بمناسبة انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، بمدينة ورزازات، أعلنت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 ، عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام (AMI) المتعلق بتطوير البنية التحتية الغازية الوطنية، وذلك من أجل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال (GNL) بميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى إنجاز شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي (GME) ، وتزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية. وسيتم على المدى البعيد توسيع هذه البنية التحتية لتصل ميناء الداخلة والربط بأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي.

وتندرج هذه الخطوة المهمة في إطار تنزيل الرؤية الشمولية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمملكة المغربي ة، باعتباره ركيزة أساسية لمواكبة الانتقال الطاقي وتنويع المزيج الطاقي، بفضل مرونته التي تتيح الإدماج المكثف للطاقات المتجددة، لا سيما من خلال مشاريع الدورات المفتوحة أو المركبة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وستساهم هذه البنية التحتية الغازية في تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الكهربائي، مع خفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية، بهدف إرساء منظومة اقتصادية وطنية تنافسية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو اعتماد آليات ضريبية تتعلق بحياد الكربون.

ويأتي إطلاق طلب إبداء الاهتمام هذا المفتوح للفاعلين المهنيين الوطنيين والدوليين، في إطار تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية الغازية المستدامة، وتتضمن المراحل الأساسية لبرنامج إنشاء بنية تحتية متكاملة كفيلة بتسريع تطوير سوق الغاز الطبيعي بالمغرب .

ويمكن تحميل الوثيقة المتعلقة بطلب إبداء الاهتمام على الموقع الرسمي للوزارة : www.mem.gov.ma