La Province d’Ifrane célébré le 19ème anniversaire de l’INDH sous le thème : « Les mille premiers jours : Les fondements de l’avenir de nos enfants »

Mohammed Drihem

A l’occasion de la célébration du 19ème anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la Province d’Ifrane a organisé une rencontre de communication sous le thème de: « Les 1000 premiers jours fondent l’avenir de nos enfants », le lundi 20 mai 2024, dans la grande salle de la Province.

Le choix de ce thème pour commémorer cet anniversaire a pour but de faire le point sur ce qui a été réalisé dans ce domaine en réponse aux directives royales et en considérant que les trois premières années, de la naissance à l’âge de deux ans, sont une fenêtre de croissance et de développement rapide qui a un impact durable sur la santé et le bien-être futur des générations montantes.

Cette réunion vise également à mettre en évidence le rôle de l’approche intégrée adoptée dans la mise en œuvre des programmes de l’Initiative nationale pour le développement humain dans sa troisième phase, en particulier la valorisation du capital humain.

Le programme de la réunion a été axé sur la présentation des résultats de la mise en œuvre et de la réalisation des programmes et projets de l’INDH pour la troisième phase (2019-2023) consacrée à l’axe de la santé maternelle et infantile, marquée par l’approbation de 516 projets, activités et opérations avec un budget total de 144,54 millions de dirhams, dont 133,17 millions de dirhams au titre de la contribution à l’INDH et 10.435.000.00 dirhams au titre de la part totale allouée à l’axe de la femme et de l’enfant.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le chef de division de l’action sociale, Moubarak El Mamouni, a souligné que cette rencontre de communication avec l’ensemble des partenaires impliqués dans l’Initiative nationale dans la Province d’Ifrane a été consacrée à la présentation des résultats des travaux du Comité provincial de l’Initiative nationale durant la période allant de 2019 à 2023, en mettant l’accent sur les réalisations qui ont été principalement dédiées à l’appui au développement du capital humain dans son axe : Santé maternelle et infantile. La réunion a également été marquée par une présentation du directeur provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui a mis l’accent sur l’importance des 1000 jours qui suivent le jour de la naissance.

Aussitôt après, a déclaré Mbarek Mamouni, le gouverneur de la région d’Ifrane Abdelhamid El Mazid s’est rendu à la maternité de l’hôpital provincial

du 20 août à Azrou, où il a inspecté certains des travaux réalisés dans le cadre de l’Initiative nationale de développement et a distribué des cadeaux à certains nouveau-nés de l’hôpital.