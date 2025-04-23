النهضة البركانية تنتصر برباعية قاسية على شباب قسنطينة

سليم الهواري

برباعية لا تقبل الجدل مني فريق شباب قسنطينة لهزيمة نكراء امام فريق نهضة رجال بركان في المباراة التي جرت ضمن ذهاب دوري كأس الكونفدرالية لكرة القدم، التي جرت يوم الأحد، بالملعب البلدي ببركان، نتيجة اللقاء كانت برباعية كاملة دون رد وافتتح نهضة بركان التسجيل في الدقيقة الـ 1 عبر يوسف مبهري، وأضاف بول ياسين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21، قبل أن يعزز الفريق البركاني – الذي شرف المغاربة قاطبة من طنجة الى الكويرة – تقدمه بهدف ثالث ورابع، ليحقق الفوز قبل مباراة الإياب المقررة يوم 27 أبريل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

ويكفي ما عبر عنه مدرب شباب قسنطينة كريم مضوي، عقب نهاية اللقاء، عن صدمته من الهزيمة القاسية امام نهضة بركان، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية، مؤكدا ان الفريق الجزائري لم يكن يتوقع هذه النتيجة الثقيلة،

وختم مضوي حديثه بالقول ان الضغط الكبير الذي رافق اللقاء قد يكون من أسباب السقوط برباعية، وكأن لسان حاله يقول باي وجه سأواجه الرئيس المزور عمي » تبون » والشيخ شنقريحة..

ويبدو جليا ان كلام مدرب شباب قسنطينة كان في محله، نظر للضجة الكبيرة التي اعتمدها النظام العسكري في بلاد العالم الآخر، بعدما أوقف البطولة الجزائرية، خصيصا لتهيئ الفريق في ظروف ملائمة، كما وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مركز “سيدي موسى المخصص للفريق الوطني الجزائري” رهن إشارة فريق مدينة قسنطينة، من أجل التحضير للمواجهة، كما قررت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة الشباب والرياضة، التكفل بكافة مصاريف تنقل النادي إلى المغرب ذهاباً وإياباً، (عبر رحلة خاصة) وأيضا الإقامة وغيرها، كدعم منها للفريق أمام نهضة بركان.

ويبقى السؤال المطروح، ما موقع رسالة الدعم التي كان قد وجهها وزير الرياضة وليد صادي للاعبي نادي قسنطينة، التي اعتبرت تجييشا صريحا للفريق الجزائري، والتي جاء فيها » ان الفريق لا يمثل المدينة فقط بل يحمل امال كل الجزائريين”، وان » المطلوب منكم أن ترفعوا الراية الوطنية، لبلد المليون ونصف شهيد » ، مضيفا ان الرئيس ال » تبون » وجه دعما خاصا لمكونات فريق شباب قسنطينة ».

ومهما يكن من امر، فان تصريحات الوزير الكرغولي، بحمولتها العدائية، في لقاء رياضي عادي، سيكون مصيرها مزبلة التاريخ، واكيد ان نهضة بركان، حامل لقب البطولة عامي 2020 و2022، والذي أمطر شباك قسنطينة المثقوبة بأربعة اهداف دون مقابل، سيكون في الموعد، من التأهل لنهائي النسخة الحالية من “كأس الكاف”، في انتظار حسم الأمور خلال مباراة الإياب التي ستُجرى بالجزائر الأسبوع المقبل…