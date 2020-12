ECOTOURISME : LA PROMOTION DE L’ECOTOURISME DANS LA PROVINCE DE KHENIFRA

ECOTOURISME :

L’ASSOCIATION ISMOUNE N’AARI

UNE PARTENAIRE INCONTOURNABLE POUR LA PROMOTION

DE L’ECOTOURISME DANS LA PROVINCE DE KHENIFRA

Mohammed Drihem

Comme son nom amazigh l’indique, l’association « Ismoune N’aari » est une association des « amis de la foret » passionnés par les sports de montagne et très particulièrement, de la randonnée pédestre qui ont pour noble objectif : Le développement et la promotion de la ville de Khénifra et sa région à travers la promotion de l’écotourisme et le tourisme de nature.

Créée en 2005 par des mordus de la randonnée pédestre et de la découverte des fin fonds de la montagne du Moyen Atlas en général et celles de la province de Khénifra en particulier, l’Association Ismoune N’Aari qui s’est réunie Vendredi 04 décembre dernier en assemblée générale ordinaire au Centre de l’Education relative à l’environnement a renouvelé sa confiance en la personne de Mr Mustapha Taoudi qu’il a réélu président du club qui, malgré les circonstances difficiles traversées le pays en ces temps du COVID-19, a pu réaliser des prouesses durant la saison 2019-2020 dont notamment et entre autres : L’organisation d’une dizaine de randonnées pédestres au niveau de la province de Khénifra, l’organisation et l’encadrement d’une grande randonnée pédestre touristique reliant Aguelmam Azegza aux lacs Tiglmamine via le plateau d’Ajdir au profit des adhérents de l’association provinciale des retraités de l’enseignement de la province d’Ifrane, la célébration de l’année amazigh 2970, le soutien financier accordé à un certain nombre de famille démunies touchées par les effets négatifs de la pandémie du Coronavirus et surtout, le projet d’organisation du Premier séminaire provincial sur le tourisme écologique prévu pour Mars 2020 en célébration des journées respectives de la femme et de la foret et qui a été reporté à cause de la pandémie du CIVID-19 qui servit encore de nos jours dans notre pays.

Dans une déclaration accordée au journal ; le président d’Ismoune N’Aari Mr Mustapha Taoudi a tenu de préciser que l’un des objectifs primordiaux du club c’est de faire la promotion de la région de Khénifra vu la richesse de ses potentialités naturelles, culturelles et historiques et du coup, faire développer le tourisme national et local et permettre de ce fait aux habitants locaux des activités génératrices de revenus tout en préservant la foret et la nature.

Dans cette optique avait-il ajouté, le club a répertorié plus d’une vingtaine de circuits de randonnées pédestres et vélo-touristiques (VTT) en adoptant une approche thématique dans le choix et l’appellations des circuits répertoriés tels que les circuits bleus permettant la visite des points d’eau, des lacs et cours d’eau pour intéresser les amateurs de la pêche sportive et de loisir, les circuits verts permettant la découverte de la cédraie d’Ajdir, d’Aguelmam et la foret d’Aguelmouss, les circuits des mausolées qui permettent de faire connaitre les innombrables mausolées et marabouts et l’histoire spirituelle que connait la région tels que celui de Sidi Ali Amhaouch, Sidi Ali ou Brahim, la zaouia naciria près de Tamaskourte en plus des circuits d’histoire pour faire visiter aux randonneurs les hauts lieux de l’histoire de la région de Khénifra tel que la Kalaa d’Adakhsane, la Kalaa d’Akallal qui sont des hauts lieux de la résistances que bon nombre de marocains ne connaissent pas en plus de la ville historique de Fazaz et les différents ponts de cette zone traversée par le fleuve d’Oum Rabie dont le pont Ismailia et le pont du Borj sans oublier bien sûr, le circuit des combattant vue que la région de Khénifra est une régions de combattants et de résistance et ce, pour montrer les hauts lieux de la résistance notamment sur les hauteurs de Lahri qui a connu la bataille de Lahri et aussi le mausolée du grand Moha ou Hammou Zayani à Tamallakte.

