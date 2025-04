Relance du Mouloudia Club d’Oujda Une nouvelle ère portée par l’éthique, l’engagement et l’espoir

Salima Faragi

Le nouveau comité de transition chargé de piloter le Mouloudia Club d’Oujda (MCO) est mis en place, sous la présidence de Maître Khalil Moutahid, homme reconnu pour sa droiture, son honnêteté, son professionnalisme et son amour profond pour la ville d’Oujda. L’ensemble des membres de ce comité, dont j’ai l’honneur d’assurer la fonction de Secrétaire Générale, sont animés par un sens élevé de l’éthique, de la citoyenneté et d’un engagement désintéressé. Leur seule ambition : réhabiliter et faire renaître le club dans toute sa gloire historique.

Dans cet esprit de rigueur et de responsabilité, nous présentons aujourd’hui une stratégie claire et ambitieuse, tout en tenant compte des aspects techniques et footballistiques :

Note stratégique – Pour la renaissance du Mouloudia Club d’Oujda

Fondé en 1946, le Mouloudia Club d’Oujda constitue un repère historique et identitaire du sport marocain. Il a formé de nombreuses générations de joueurs et a su rassembler toute une région autour de valeurs sportives, de passion et d’un attachement profond à ses couleurs.

Malheureusement, les dernières années ont été marquées par une mauvaise gestion chronique, ayant conduit à une situation financière alarmante, avec une dette dépassant les 90 millions de dirhams.

Face à cette réalité, notre stratégie s’articule autour de trois axes majeurs :

Valorisation du patrimoine humain et activation des droits de formation

Nous allons recenser les anciens joueurs formés par le MCO, et engager toutes les démarches nécessaires pour faire valoir les droits de formation et indemnités dus au club, conformément aux règlements de la FIFA et de la FRMF.

Partenariat avec l’OCP pour une formation locale de qualité

Nous envisageons la signature d’une convention avec l’OCP, afin de lancer un programme pilote de formation de jeunes talents à Oujda. Ce partenariat vise à assurer un renouvellement durable et encadré des effectifs, basé sur l’excellence et la proximité.

Redressement juridique et restructuration financière,

Une étude de faisabilité sera lancée en vue d’entamer une procédure de redressement judiciaire, prévue par la législation marocaine pour les entreprises en difficulté. L’objectif est de préserver l’activité du club, éviter sa liquidation, et entamer une phase de restructuration globale.

Cette stratégie marque le début d’un nouveau chapitre pour le MCO. Nous nous engageons à restaurer la confiance, renforcer la transparence, et bâtir un avenir sportif solide, à la hauteur de l’histoire et de la passion que ce club incarne depuis près de 80 ans.