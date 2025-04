quand l’engagement sincère est déformé par la malveillance

Salima Faragi

J’ai récemment exprimé, à travers un texte publié sur ma page Facebook ma profonde indignation face aux humiliations et insultes proférées par certains supporters de clubs de football appartenant à d’autres villes marocaines , à l’encontre de la région de l’Oriental ( surtout Oujda et Berkane ) Ces propos blessants ne sauraient être passés sous silence. Ils méconnaissent l’histoire rayonnante de notre région dans tous les domaines ainsi que le domaine du football, et surtout, vont à l’encontre de l’esprit d’unité que consacre notre Constitution. Toutes les régions du Maroc se valent en dignité, en mérite et en droit à la reconnaissance.

J’ai rappelé, à juste titre, que le Mouloudia Club d’Oujda a été le premier club marocain à recevoir la Coupe du Trône des mains de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, en 1957, sur la pelouse du stade Marcel Cerdan de Casablanca. J’ai également salué les efforts considérables de la Renaissance Sportive de Berkane, ainsi que la compétence du président de la Fédération, M. Fouzi Lekjaa, dont l’action s’inscrit dans une vision claire au service des intérêts supérieurs de notre royaume, uni et indivisible.

Mon propos était clair, sans ambiguïté. Pourtant, certains ont cru bon de le détourner, y voyant une prétendue manœuvre politique de ma part dans l’espoir d’un retour au Parlement en 2026. Quelle contre-vérité ! Quelle méconnaissance de ma personne !

Je suis avant tout une citoyenne engagée, fidèle à mes principes, attachée à la justice, à la dignité de ma ville d’Oujda et de toute la région de l’Oriental. Je n’ai jamais cherché à obtenir un quelconque poste par flatterie ou soumission. Mon indépendance d’esprit et mon franc-parler sont connus de toutes et de tous. Ma seule boussole est l’intérêt général, jamais les calculs personnels.

C’est d’autant plus regrettable que cette polémique révèle un mal plus profond : une volonté persistante de marginaliser Oujda et l’Oriental, de rabaisser ce qui ne rentre pas dans certaines logiques centralisatrices. Ce n’est ni juste, ni constructif, ni conforme aux valeurs que nous devons défendre ensemble en tant que Marocains.

À ceux qui répandent leur venin, souvent cachés derrière l’anonymat ou la mauvaise foi, je n’opposerai ni haine ni rancune. Mais je continuerai, avec force et sérénité, à défendre ma ville, ma région et mon pays avec fierté, intégrité et amour du Maroc.