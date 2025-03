Mauvaises habitudes des prieurs dans nos mosquées

Beaucoup de fidèles viennent à la mosquée avec des tapis de prière personnels sous l’aisselle. Pendant la formation des rangs, et avant l’accomplissement de la prière, chacun déploie son tapis devant lui. Question de prévention et de mesure d’hygiène, me direz-vous ; je vous le concède bien volontiers ! Or, les fidèles qui se trouvent à droite et à gauche du propriétaire du tapis éprouvent certainement une certaine gêne. Ils font de leur mieux pour ne pas mettre le pied sur le tapis, ce qui fait qu’il y a le plus souvent un vide entre le propriétaire du tapis et les prieurs de droite et de gauche. Pendant la prière des taraouihs, celle du soir et celle du matin, certains prieurs quittent les rangs avant la fin, d’autres prennent leur place. Ceux qui ont des tapis personnels ne bougent pas même s’ils se trouvent directement derrière le partant et même s’il y a entre lui et ceux de gauche et de droite plusieurs places inoccupées. Il reste là, bien planté, car ça lui ferait beaucoup d’efforts pour ramasser son tapis, aller le déployer quelques places plus à gauche ou plus à droite . Les déplacements qui s’effectuent après chaque couplet d’actes de prière de partants et d’arrivants, ceux-ci doivent faire très attention pour ne pas marcher sur les tapis personnels, qui se font curieusement de plus en plus nombreux pendant la prière des taraouihs.

Un autre point inhérent aux habitudes de certains prieurs qui, dès que l’imam annonce l’accomplissement des prières, paires et impaires, qui clôturent les taraouihs, certains d’entre eux quittent leurs places pour aller s’emparer des Moshafs et tablettes porte Moshafs, laissant derrière eux leur tapis pour en garantir le droit de propriété une fois la lecture/récitation du Hizb terminée.

Une chose beaucoup plus curieuse encore est que les habitués de la mosquée, ceux de la première rangée surtout, occupent presque toujours la même place et quand ils viennent un peu en retard, on les voit se précipiter afin d’être dans la première rangée, bousculant les uns et les autres sur leur passage, comme si elle leur revenait de droit.

Pour finir, cerise sur le gâteau, chacun des prieurs de la première rangée a, auparavant déposé devant lui sa tablette porte Moshafs. A la fin de la prière, chacun s’empare de ‘’sa’’ tablette, s’appuie le dos contre le mur pour réciter de lecture les versets du Hizb. Mais avant cela, chacun des prieurs a laissé déployé son tapis personnel de prière et sa petite bouteille d’eau minérale, ce qui lui permettra de la récupérer une fois la lecture/récitation terminée.

Voilà en gros, certaines habitudes qui se pratiquent dans la mosquée où je fais mes prières quand je ne suis pas à la campagne.

Zaid Tayeb