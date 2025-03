Inauguration du nouveau siège du Centre Régional d’Investissement de la Région de l’Oriental !

Un pas en avant pour l’investissement et l’accompagnement des porteurs de projets dans la Région de l’Oriental ! Le nouveau siège du CRI de l’Oriental a été inauguré par Monsieur Karim Zidane, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, en présence de Monsieur le Wali de la Région de l’Oriental, Monsieur le Président du Conseil de la Région de l’Oriental, Monsieur le Ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ainsi que Monsieur le Secrétaire d’État chargé du Commerce Extérieur.

Ce nouveau siège moderne et fonctionnel, situé au cœur du quartier administratif d’Oujda, renforce l’attractivité de la région et offre un cadre optimisé pour accompagner les investisseurs, simplifier les démarches et soutenir la dynamique économique locale.

Un signal fort pour une région qui se positionne comme un pôle d’investissement compétitif et innovant !