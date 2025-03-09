ولاية امن وجدة : توقيف قاصرين يشتبه قي تورطهم في اعمال العنف واضرام النار

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، مساء أمس الجمعة 7 مارس الجاري، من توقيف خمسة قاصرين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتجمهر وارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والإيذاء العمدي عن طريق إضرام النار.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد نشب خلاف بين مشجعي ناديين محليين لكرة القدم، أغلبهم قاصرين، سرعان ما تطور بينهما إلى تراشق بالحجارة وعنف متبادل واستعمال قنينة حارقة تسببت في إيذاء أحد الأشخاص، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف أربعة قاصرين من بين المشاركين في أعمال الرشق بالحجارة، وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المتواصلة من توقيف قاصر خامس يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية الإيذاء العمدي عن طريق إضرام النار باستعمال قنينة تضم موادا سهلة الاشتعال .

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم القاصرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.