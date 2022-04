NUITS RAMADANESQUES : DCHEIRA EL JIHADIA ENCOURAGE LA CREATIVITE DES JEUNES DE LA CITE

Vendredi 15 avril 2022, le complexe Ahmed Najib Al Bahaoui de la Commune urbaine Dcheira El Jihadia relevant de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul dans la Région de Souss Massa, sera au rendez-vous avec la cérémonie d’Ouverture des « Journées Ramadanesques de Dcheira El Jihadiade » organisées du 15 au 20 Acril courant par la commune de Dcheira El Jihadia sous le thème de « la créativité : Richesse de notre ville ».

Selon leurs initiateurs, ces journées visant l’animation nocturne de la Ville de Dcheira El Jihadia en ces jours du mois sacré de Ramadan, ont pour objectifs d’encourager l’esprit de la créativité artistique chez les jeunes de la ville et l’implication de toutes les forces artistique et culturelles locales dans un projet artistique basé sur l’exploitation du patrimoine locale.

Au programme de cette première journée inaugurale de Vendredi 15 avril, une soirée artistique et musicale animée par la Troupe Gnaoua Souss du moukadem mbarek El Kank, le groupe musical « Timouzgha », la troupe « Youba Gnaoua » et la troupe « Bikary Gnaoua ». Cette soirée sera marquée notamment par un hommage qui sera rendu à une personnalité religieuse locale.

Drihem Mohammed