La forêt urbaine de Sidi Maafa d’Oujda. Au rendez-vous avec un audacieux programme d’urgence pour sa restauration et sa valorisation

Mohammed Drihem



Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), a effectué vendredi 21 fevrier dernier une visite de travail à Oujda marquée par le lancement officiel du projet d’aménagement paysager et récréatif de la forêt urbaine de Sidi Maafa.

Initiée dans le cadre de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ; cette opération a eu lieu lors d’une réunion présidée par le Wali de la Région de l’Oriental, Gouverneur de la Préfecture d’Oujda Angad, M. Khatib El Hebil à laquelle ont pris part le Président du Conseil de la Région de l’Oriental ainsi que les élus et les responsables territoriaux concernés.

Lors de cette réunion, l’ANEF a présenté aux partenaires institutionnels le Projet d’Aménagement Paysager et Récréatif de la forêt urbaine de Sidi Maafa qui a pour objectif de concilier la préservation des écosystèmes forestiers et les besoins croissants des habitants en matière d’espaces verts et de loisirs.

Dans une déclaration au Journal, le Directeur Régional de l’ANEF à Oujda a souligné que la foret de sidi Maafa qui s’etant sur une superficie de 1650 hectates est créée en 1951 comme espace forestier qui protege la Ville d’Oujda des innondations et qui joue ces dernieres années en tant que patrimoine naturel exceptionnel, un rôle essentiel dans l’équilibre écologique et l’amélioration du cadre de vie des habitants d’Oujda. Cependant, avait-il ajouté, les effets du changement climatique, notamment la sécheresse prolongée, ont entraîné un dépérissement massif des peuplements de Pins d’Alep, les rendant vulnérables aux pathogènes et altérant la qualité paysagère et sylvicole du site d’où l’interet de ce programme d’urgence ambitieux mis en place par l’ANEF afin d’enrayer la dégradation de la forêt et de restaurer son rôle écologique et récréatif et dont l’enveloppe budgetaire globale qui lui est allouée est de l’ordre de 87 Mdhs.

Pour Mokhlis Mohammed, ce programme d’intervention est structuré sur trois ans (2024-2026) et s’articule autour de trois axes majeurs dont la Lutte contre le dépérissement et la préservation du couvert forestier , le reboisement et la diversification des essences adaptées au climat local et enfin ; l’amenagement paysager et la valorisation ecotouristique.

Dans le cadre de ce programme, il y’a lieu de noter que la lutte contre le dépérissement et la préservation du couvert forestier se fera

à travers des Coupes sanitaires sur 620 hectares pour éliminer les arbres affectés et stopper la propagation des pathogènes et pa la Mise en place d’un dispositif de suivi phytosanitaire pour surveiller l’état de santé des peuplements forestiers.

L’opération de Reboisement et la diversification des essences adaptées au climat local quant à elle ; elle se fera avec notamment une Reforestation sur 720 hectares avec des espèces plus résilientes et adaptées aux conditions arides à connaitre : Le Thuya, le Caroubier, le Faux poivrier, le Pistachier de l’Atlas et le Filao et des techniques innovantes de plantation :avec introduction d’arbres à haute tige, utilisation de systèmes d’arrosage optimisés pour améliorer la reprise des plants.

Quant à l’Aménagement paysager et à la valorisation éco-touristique ils se feront avec la Création d’espaces de détente, de sentiers de promenade et d’aires de loisirs, le Développement d’infrastructures écologiques pour offrir aux citoyens un espace de randonnée, de sport et de loisirs en pleine nature et l’Encouragement des partenariats public-privé pour une gestion durable et une valorisation économique du site.

Au terme de cette journée enfin, une visite de terrain a permis aux responsables et partenaires de constater les premiers aménagements réalisés et de donner le coup d’envoi de la campagne de plantation.

Ce programme de restauration ne pourra aboutir sans l’engagement actif des acteurs locaux, de la société civile et des visiteurs, qui sont appelés à jouer un rôle clé dans la préservation et la valorisation durable de cet espace emblématique.

Avec cette initiative, l’ANEF réaffirme son engagement en faveur d’une gestion durable et responsable des forêts, au service de la biodiversité et du bien-être des citoyens.