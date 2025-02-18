نقابة مفتشي التعليم تجدد مكتبها الجهوي بجهة الشرق

في إطار استمرار نقابة مفتشي التعليم في تنظيم استحقاقاتها التنظيمية على جميع المستويات، وترسيخا لمبادئ الديموقراطية والشفافية والاستقلالية والوحدة والانفتاح التي تبنّتها منذ التأسيس، انعقد المؤتمر الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الشرق يوم الأحد 09 فبراير 2025 تحت شعار « تحقيق المطالب وتحصين المكاسب رهين بإرساء الهياكل التنظيمية الإقليمية والجهوية ومأسسة العمل النقابي وممارسته بمسؤولية واستقلالية ».

ولقد أشرف على أشغال هذا المؤتمر السيدان الكاتب العام الوطني وأمين المال للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، اللذان أحاطا المؤتمرات والمؤتمرين علما بالمستجدات التي تهم هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، كما أجابا عن تساؤلاتهم وانشغالاتهم في أجواء طبعتها الجدية والمسؤولية. وفي هذا السياق، أكد الحاضرون على أهمية تعزيز أدوار الهيئة، والحرص على التنزيل السليم للنصوص التنظيمية المتعلقة بالهيئة، وذلك في إطار أجرأة المقتضيات الواردة في النظام الأساسي الجديد. هذا إلى جانب توفير كافة الإمكانات اللازمة لتمكين الهيئة من أداء مهامها بفعالية.

وبهذه المناسبة يعبر المؤتمر الجهوي عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، كما يستنكر العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، يشيد المؤتمر الجهوي بالانخراط القوي والالتزام المسؤول والغيرة الكبيرة على النقابة التي أبانت عنها المؤتمرات والمؤتمرون من خلال مداخلاتهم ومناقشاتهم وانتقاداتهم البناءة، كما أنه:

– يثمن عمل المجلس والمكتب الوطنيين لنقابة مفتشي التعليم، ويعلن دعمه الكامل لكل قرارات الهياكل الوطنية للنقابة واستعداده الدائم للانخراط في جميع الاستحقاقات التنظيمية والنضالية التي تعلن عنها.

– يحيي المكتب الجهوي السابق على المجهودات المبذولة خدمة للنقابة، وللمنظومة التربوية بشكل عام.

– ينوه بالحضور الفعال والوازن للمؤتمرات والمؤتمرين، ويثمن روح الجدية والمسؤولية التي طبعت أشغال المؤتمر الجهوي، ويعتز بأجواء الشفافية والديمقراطية التي رافقت عملية انتخاب المكتب الجهوي الجديد.

– يعتز بالتفاف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بجهة الشرق حول النقابة في مختلف المحطات، ويفتخر بالمجهودات التي تبذلها الهيئة في سبيل تجويد أداء المنظومة جهويا، وذلك في تكامل مع مختلف فئات ومكونات المنظومة التربوية رغم الصعوبات والإكراهات.

– يتمسك بموقع هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في سيرورة تنزيل مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين بجهة الشرق على مستوى القيادة والتأطير والتتبع والمواكبة والتقييم والمراقبة، ويذكر بضرورة القيام بتقييم مرحلي لعملية تنزيل الإصلاح.

– يهنئ السيد المكلف بتدبير شؤون أكاديمية جهة الشرق على مهامه الجديدة، ويأمل أن يستمر نهج التواصل والتعاون بالشكل الذي يحقق مطالب هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لصالح المنظومة التعليمية بالجهة، كما يتمنى التوفيق للمدير السابق في مهامه بأكاديمية الدار البيضاء-سطات.

ولقد اختتمت أشغال المؤتمر الجهوي بالإشادة بجميع مناضلات ومناضلي نقابة مفتشي التعليم بمختلف الأقاليم، الذين لبوا نداء النقابة، وأظهروا كثيرا من الالتزام والمسؤولية والتعبئة، ممّا أسهم في نجاح المؤتمر الجهوي الذي تُوِّجَ بانتخاب أعضاء المكتب الجهوي. وفيما يلي صفة كل عضو من أعضاء هذا المكتب:

الرقم الترتيبي الصفة الاسم والنسب

1 الكاتب الجهوي محمد عمراوي

2 نائبه الأول نور الهدى زيزون

3 نائبه الثاني علي العلوي

4 أمين المال يحيى لقطب

5 نائبه أنس برادة

6 المقرر هشام العسكري

7 نائبه عبد الإله زكري

8 مستشار رشيد برعيش

9 مستشار مراد زعنان

10 مستشار حسن بوحبة

11 مستشار سفيان سعيدي

12 مستشار محمد أمياي

13 مستشار عبد الله بن سبح

وعاشت نقابة مفتشي التعليم ديموقراطية مستقلة

عن المؤتمر الجهوي