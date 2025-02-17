وأخيرا الإطار الوطني مراد فلاح خلفا لبن مسعود

وأخيرا تم بصفة رسمية استغناء اللجنة المؤقتة لتدبير فريق المولودية الوجدية لكرة القدم، والتي يرأسها محمد هوار، عن المدرب محمد بن مسعود، وجاء هذا في بلاغ أصدره النادي يوم الأحد 16 فبراير 2025، في صفحته الرسمية مفاده، إنهاء تعاقده مع محمد بن مسعود بالتراضي رفقة طاقمه التدريبي المساعد، وأضاف البلاغ ان الانفصال عن المدرب جاء مباشرة بعد التعادل برسم الجولة 17 من الدوري الاحترافي امام شباب المسيرة.

وفي ذات الوقت أعلن النادي، عن تعاقده مع الإطار الوطني مراد فلاح، للإشراف على عارضته التقنية لمدة موسم ونصف، خلفا للمدرب بن مسعود المقال من مهامه.

للإشارة فمراد فلاح حمل قميص العديد من الأندية الوطنية، وتوج رفقتها بالعديد من الألقاب والكؤوس، منها الوداد البيضاوي و الجيش الملكي و المغرب الفاسي و شباب المسيرة والوداد الفاسي، قبل أن يختار بعد نهاية مشواره الرياضي دخول عالم التدريب من الباب الواسع، حيث كانت تجربته مع رجاء بني ملال ناجحة بكل المقاييس، بعدما حقق رفقته الصعود إلى الدوري الاحترافي الأول، كما أشرف على تدريب فرق اخرى، الامر يتعلق بيوسفية برشيد، وشباب بن جرير، وجمعية سلا، وعمل مساعدا للمدرب حسين عموتة خلال فترة سابقة بالوداد البيضاوي…

وسبق للمكتب المسير إعطاء فرصة في وقت سابق، للمدرب بن مسعود، وتجديد الثقة في عمله، بعد لقاء مع أعضاء من المكتب، تم خلاله تقييم حصيلة الذهاب للدوري الاحترافي الثاني، الا ان الأمور بقيت على حالها، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، خاصة التعادلين المتتالين بوجدة امام كل من اتحاد يعقوب المنصور وشباب المسيرة….

يذكر أن مولودية وجدة والى حدود الدورة 17، ما زالت تعيش وضعا مزريا، حيث تحتل الصفوف الأخيرة، في جدول الترتيب العام للدوري الاحترافي إنوي في قسمه الثاني، برصيد 16 نقطة، بالرغم من ان الفريق يتوفر على عناصر بإمكانها تحقيق نتائج إيجابية تمكنها من تسلق الدرجات في سبورة الترتيب.

عبد القادر البدوي