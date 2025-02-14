الجبهة الاجتماعية المغربية بوجدة تنتفض ضد « موبيليس » وتعلن تضامنها مع عمال النقل الحضري‎

عاشور احمد

في بيان تضامني للجبهة الاجتماعية المغربية بوجدة، صدر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، انتقدت فيه بشدة تصرفات شركة « موبيليس » المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، و اتهمتها بالتنصل من التزاماتها والسعي إلى الربح على حساب جودة الخدمات وحقوق العمال.

وندد البيان بالممارسات المنافية لشعار الدولة الاجتماعية ودولة الحق والقانون التي تمارسها الشركة، والتي تشمل هضم حقوق العمال والتضييق على الحريات النقابية.

كما استنكر موقف المتفرج للسلطات الترابية والمنتخبة الذي اعتبرته تقاعسا عن حماية حقوق العمال وضمان استمرار المرفق الحيوي في تقديم خدماته لصالح الساكنة.

وطالب البيان بتدخل فوري لوضع حد لمنطق التغول وإرغام الشركة على احترام دفتر التحملات، داعيا إلى تمكين العمال من حقوقهم وضمان خدمة النقل الحضري بالمواصفات المطلوبة لفائدة الساكنة ».

وعبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تضامنها اللامشروط مع مستخدمي وعمال النقل الحضري في نضالهم من أجل حقوقهم المشروعة، مؤكدة دعمها لهم في كل الأشكال النضالية العادلة من أجل تمكينهم من حقوقهم.