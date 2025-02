Entretien réalisé par Mohammed Drihem



La Villa des Arts de Rabat a été au rendez-vous vendredi 31 Janvier 2025 dernier, avec la présentation du Roman : « Un si long chemin… » de son auteure Dr Intissar Haddiya ; professeure agrégée de néphrologie à la faculté de médecine d’Oujda, présidente de l’Association de soutien aux insuffisants rénaux d’Oujda et ancienne vice-présidente de la Société marocaine de néphrologie mais aussi ; écrivaine, romancière et auteure…

Pour en savoir plus sur ce nouveau roman, nous avons abordé Dr Intissar Haddiya qui a gentiment accepté de nous accorder cet entretien. L’Interview

Le Journal : Dr Intissar Haddiya vous êtes médecin néphrologue, auteure marocaine et professeure à la faculté de médecine d’Oujda entre autres. Voulez-vous bien nous parler un peu de votre parcours socio-professionnel et littéraire faisant du médecin que vous êtes une auteure et romancière?

Dr Intissar Haddiya : Mon parcours a toujours été guidé par deux passions : la médecine et l’écriture. En tant que médecin néphrologue et professeure à la faculté de médecine d’Oujda, je me suis consacrée à soigner, enseigner et transmettre l’art de soigner. Parallèlement, j’ai nourri une passion de longue date pour la littérature, qui s’exprime par l’écriture de récits et de romans. L’expérience humaine riche que je vis au quotidien, au contact de mes patients m’a naturellement orientée vers des œuvres où les émotions et les épreuves personnelles tiennent une place centrale. Être romancière a été pour moi un moyen d’explorer davantage la complexité des âmes humaines.

Le Journal : Qu’est-ce qui vous a inspiré à écrire ce roman et à choisir ce titre « Un si long chemin » ?

Dr Intissar Haddiya : « Un si long chemin » est né d’une réflexion profonde sur la résilience et les épreuves de la vie. Le titre évoque le parcours difficile mais porteur d’espoir de mes personnages, qui se battent contre l’adversité pour trouver leur place dans le monde. Ce chemin, à la fois réel et symbolique, représente le voyage intérieur que chacun entreprend pour se reconstruire. J’ai voulu raconter une histoire universelle, où chaque lecteur pourrait reconnaître une part de lui-même.

Le Journal : Dans votre œuvre, vous explorez souvent des thèmes liés à la condition humaine et aux épreuves personnelles. Quelle part de votre expérience professionnelle en tant que médecin a influencé la trame de ce roman?

Dr Intissar Haddiya : Mon métier de médecin me permet de voir de près la fragilité de la vie et la force de l’esprit humain face à la douleur. Cette proximité avec la souffrance m’a appris à écouter les histoires des autres et à comprendre leurs émotions. Cela a directement influencé l’écriture du roman, où j’ai cherché à rendre authentiques les épreuves traversées par mes personnages. Chaque chapitre porte ainsi une empreinte de ces expériences humaines qui m’inspirent au quotidien.

Le Journal :Les personnages du roman semblent profondément ancrés dans la réalité marocaine. Comment avez-vous construit leur psychologie et leur parcours?

Dr Intissar Haddiya ; Les personnages sont inspirés de la vie réelle, mais chacun d’eux a été soigneusement travaillé pour incarner des trajectoires et des émotions spécifiques. J’ai voulu qu’ils soient crédibles, humains et profondément attachants, afin que les lecteurs puissent s’identifier à eux. Leur psychologie s’est construite progressivement, à travers leurs interactions, leurs doutes et leurs rêves, en tenant compte des réalités sociales et culturelles du Maroc.

Le Journal : Quelles émotions ou réflexions souhaitez-vous susciter chez vos lecteurs après avoir lu « Un si long chemin »?

Dr Intissar Haddiya : J’aimerais que mes lecteurs ressentent de l’empathie et soient amenés à réfléchir sur la force de la volonté humaine face à l’adversité. À travers ce récit, je veux aussi leur rappeler que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière, une raison de continuer à avancer. C’est un roman sur l’espoir et la capacité de chacun à se relever.

Le Journal : Quel message essentiel vouliez-vous transmettre à travers ce récit ? Avez-vous déjà des projets pour un prochain livre?

Dr Intissar Haddiya : Le message central de « Un si long chemin » est que la vie, malgré ses difficultés, est un voyage qui vaut la peine d’être vécu. Chaque épreuve peut être une étape vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Quant à mes projets futurs, je les partage généralement au moment opportun. L’écriture reste pour moi un moyen d’explorer des sujets sociétaux variés et d’entrer en dialogue avec mes lecteurs.

A noter que « Un si long voyage » du Dr Intissar Haddiya est un roman qui explore le sujet de la résilience ainsi que les possibilités de reconstruction à travers les histoires de deux femmes, Nadia et Lilia. La première Dame est victime d’un drame dans sa jeunesse et la seconde a subi une grande injustice dans un milieu de travail toxique au sein d’une entreprise.

Cet Ouvrage offre une immersion dans l’univers tumultueux des principaux personnages, mettant en lumière leur force intérieure pour se reconstruire dans le contexte complexe des relations humaines en général et professionnelles en particulier, ainsi que la possibilité de surmonter les épreuves les plus déchirantes de la vie.