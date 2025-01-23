الآفاق المستقبلية لتلاميذ التعليم الخصوصي بوجدة في صلب اهتمام اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب والجامعة الخاصة بفاس

عبد القادر البدوي

احتضنت مدينة وجدة يوم الثلاثاء 21 يناير لقاءً جمع بين اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب – فرع وجدة، والجامعة الخاصة بفاس.

وكان هذا اللقاء، مناسبة لتبادل الآراء بين الطرفين، ومناقشة الآفاق المستقبلية أمام تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة بجهة الشرق، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعة الخاصة بفاس.

من جهة أخرى، تمت مناقشة مشروع صياغة اتفاقية شراكة بين الاتحاد والجامعة الخاصة بفاس، تهدف إلى توفير فرص تعليمية أفضل لتلاميذ المؤسسات الخاصة في الجهة الشرقية، خاصة تلاميذ المستوى الثانوي. هذه الشراكة المرتقبة من شأنها أن تسهم في تحسين التوجيه الدراسي للتلاميذ، واطلاعهم على الخيارات المتاحة لمواصلة تعليمهم العالي في جامعة تتميز بجودة تكويناتها وامتيازاتها.

وفي سياق هذا اللقاء، تم الاتفاق بين الطرفين تنظيم لقاء خاص خلال شهر أبريل المقبل مع أولياء وأباء تلاميذ مستوى البكالوريا، لشرح الامتيازات التي توفرها الجامعة الخاصة بفاس، هذا اللقاء يهدف إلى توضيح الخدمات الأكاديمية، والمنح الدراسية، وكذا الشروط التي تضمن لتلاميذ المؤسسات الخاصة فرص تعليم عالي يتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية.

ومن شأن هذه الاتفاقية، تعزيز التكامل بين التعليم الخاص والتعليم العالي الخاص بالمغرب، وجعل من المدرسة المغربية، مدرسة واحدة ليس فيها ميز، وفيها تكافؤ الفرص للجميه، وبالمناسبة دعا اتحاد التعليم والتكوين الحر كافة الأطراف المعنية، من تلاميذ وأولياء أمور وإدارات المؤسسات التعليمية، إلى الاستفادة من هذه الفرص الواعدة التي ستتيح لتلاميذ الجهة الشرقية خيارات تعليمية متنوعة ومتميزة.

يذكر أن اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب تأسس سنة 1978 ومن بين اهدافه تحقيق أهداف نظام التعليم المغربي ومراميه وتوجهاته والعمل على الرفع من مستوى المردودية والنجاعة وتحقيق مبدأ التعميم بالنسبة لجميع الاطفال المغاربة البالغين سن التمدرس.

فيما تعتبر الجامعة الخاصة بفاس أول جامعة خاصة معترف بها حكوميا بالمدينة، وتمنح ديبلومات الدولة، منذ تأسيسها في 2006، باسم الجامعة المغاربية للإدارة والتدريب، قبل تسميتها باسم «مدرسة البوليتكنيك للتكنولوجيات الجديدة».

هذا وتقرر قبول طلب الجامعة الخاصة لفاس المتعلق بتمديد الاعتراف من قبل الدولة، التي حصلت عليه سنة 2018 إلى 2027، على إثر التقييم الذي أجرته الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المجتمعة يوم 25 يوليوز 2022.

وفي غمار تنوع العروض الجامعية لفائدة آلاف الطلبة داخل المغرب، تقترح الجامعة الخاصة في سياق تنويع عرضها التكويني 39 شعبة معتمدة بشهادات معترف بها من قبل الدولة.

عبد القادر البدوي