وجدة: ترحيل سوق الفلاح مرحلة مهمة لتنظيم أسواق المدينة

بعد ترحيل سوقَي: سوق الجمعة بسيدي يحيى وسوق الأحد بحي فيلاج الطوبة، اللذَان كانا يشكلان مصدر إزعاجٍ لساكنة الأحياء المحيطة، أصبح ترحيل سوق الفلاح خطوة ضرورية تتطلب التفاتة تنظيمية نظرًا لتأثيراته على صحة المواطنين، وعرقلته لحركة المرور، وما يسببه من ازدحام مستمر بشارع علال الفاسي، والذي يعتبر من المحاور الرئيسية في مدينة وجدة، إذ سيتم تنفيذ عملية الترحيل بشكل سلس مع مراعاة ظروف التجار وتنظيم عملية الانتقال بشكل فعال.

يعد هذا الترحيل جزءًا من جهود متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية للمدينة، بما يتوافق مع متطلبات تنظيم الأسواق بشكلٍ منظم.

وقد تم بناء السوق الجديد وفق معايير الجودة والسلامة، والذي سيرحل إليه التجار بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل توفير خدمات مريحة تتوافق مع المعايير الصحية والتنظيمية، مما سيتيح توفير بيئة صحية آمنة للجميع

(مكتب التواصل بالولاية )