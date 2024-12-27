عبد القادر البدوي



تتجه أنظار جمهور كرة القدم نهاية الأسبوع الحالي ،(يوم السبت 28 دجنبر الجاري) حيث سيجرى ديربي الشرق بين الغريمين المولودية و اتحاد وجدة ، برسم الدورة 11 من بطولة القسم الثاني ، واكيد ان جمهور المولودية الوجدية والليزمو سيخلق الحدث بحضوره المكثف، في مدرجات المركب الشرفي بوجدة، وبدون شك سيسعى كل واحد من جانبه على اختلاف انواعهم و فئاتهم ، لرسم لوحات احتفالية في المدرجات في انتظار ما سيقدمه اللاعبون فوق البساط و اكيد ان الألوان الخضراء و البيضاء من جانب محبي المولودية ، و الأسود و الأبيض من محبي الاتحاد الاسلامي الوجدي، ستعلو في المدرجات….

لقاء قطبي مدينة وجدة هذا الموسم سيجرى بنكهة خاصة نظرا لوضعية الفريقين معا، ففي الوقت الذي يحاول فيه المولودية – العائد بنقطة خارج ميدانه ضد النادي القنيطري-، الخروج من الوضعية المتأزمة في أسفل الترتيب، يسعى الاتحاد – المنتشي بفوز ثمين امام اولمبيك خريبكة – تعزيز مكانته في طابور المقدمة، فاللقاء سيلعب على رقعة الملعب بين اللاعبين، بتنافس رياضي وبفرجة مضمونة، واكيد ان فوز أي طرف سيكون حتما انتصارا للروح الرياضية وللجماهير الوجدية المشهود لها بالانضباط والاحترام…

في إطار اجراء لقاء » ديربي الشرق » وجهت فعاليات رياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نداء للجماهير الوجدية ، بخصوص التحلي بالروح الرياضية خلال المواجهة، بين الطرفين، ودعت جماهير الناديين معا، إلى تجنب الشماريخ، أو القاء المقذوفات والقنينات والمواد الصلبة داخل أرضية الملعب، وذلك تفاديا لأي شكل من أشكال الأضرار، التي قد تهدد الناديين على المستوى الرياضي والمادي، فمن يحب الفريق لا يمكن أن يتسبب في إيذاء ناديه بأية طريقة، ودعت الجميع لمساندة فريقه بقوة، والدفع به لتحقيق الانتصار… وباعتبار ان الجماهير الوجدية هي مصدر قوة الناديين معا، ناشدت الفعاليات الرياضية، التحلي بالسلوك الحضاري، لإنجاح » دربي الشرق » حتى يمر في جو أخوي، والابتعاد عن كل مسببات الشغب سواء داخل أو خارج أرضية الميدان في إطار الاحترام المتبادل الدي يربط بين جمهور المولودية الوجدة والاتحاد الإسلامي الوجدي…

» ديربي الشرق » في ارقام

يعتبر لقاء دربي الشرق ليوم السبت 28 دجنبر، رقم 13 بين الفريقين، و اول مباراة ديربي بين المولودية الوجدية واتحاد وجدة، كانت في موسم 88- 89 بالملعب الشرفي ذهابا، فيما كان آخر ديربي موسم 2017- 2018 بالملعب البلدي إياب (3-3) ، وهو اول موسم للرئيس محمد هوار مع المولودية، وحقق في ذلك الموسم الصعود الى القسم الوني الأول، في المقال نزل ليزمو الى قسم الهواة….

وفي مجموع المباريات (12) انتصر فريق للمولودية في 7 لقاءات، فيما تم تسجيل انتصار واحد لفريق اتحاد وجدة بهدف لصفر سجله المرحوم عابد في موسم صعود الفريق الى القسم الوطني الأول في مباراة الإياب بالملعب البلدي موسم 1990-1991، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل بين الطرفين…

ما يتمناه الجمهور الوجدي من الشركة المكلفة بالمركب الشرفي ان توضع التذاكر رهن إشارة الجماهير مبكرا وفي نقط البيع المنتشرة في احياء المدينة، بالإضافة الى اقتناءها من موقع الشركة، ويكفي ان لقاء المولودية ضد اولمبيك الدشيرة، عرف عزوفا في اقتناء التذاكر بسبب الاكتفاء بموقع الشركة، مما حذا بإضافة نقطة بيع يوم المباراة بالقاعة المغطاة مولاي الحسب القريبة من المركب الشرفي بوجدة، من خلال بلاغ كان قد أصدره النادي…