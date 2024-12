Sous la présidence d’honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem La FRMSAFH organise son 9ème Festival d’aérobic, Fitness, Hip hop Et Disciplines assimilées

Mohammed Drihem

La ville de Nador accueille du 24 au 29 décembre courant ; la 2024 la 9ème édition du Festival des Sports Aérobic, Fitness, Hip Hop et Disciplines Assimilées Sous la présidence d’honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem.

Initiée en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la province de Nador, le Groupe OCP, l’Ambassade de France et l’Institut Français du Maroc ; cette manifestation organisée par la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness, Hip hop et Disciplines Assimilées (FRMSAFH) s’inscrit dans une démarche de démocratisation de la pratique sportive avec une programmation incluant : des cours grand public, des ateliers adaptés aux personnes en situation de handicap, des séances de développement personnel à leurs parents, des ateliers Sport-Santé et des activités sportives destinées aux détenus des prisons locales de Zaio et Nador.

A rappeler que depuis plus de 28 ans, la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness, Hip hop et Disciplines Assimilées (FRMSAFH) promeut le sport en tant que levier d’épanouissement individuel et collectif. À travers cette nouvelle édition, l’institution réaffirme son attachement à ses valeurs de partage et de convivialité.

Au programme de cette 9ème édition du Festival des Sports Aérobic, Fitness, Hip Hop et Disciplines Assimilées ; des stages en Aérobics et Fitness, des séances de Développement personnel, un atelier sport santé sur la géstion du stress et l’agressivité et une conférence sur le développement personnel sous le Thème de la « Réconciliation avec soi, voie pour un nouveau départ ».