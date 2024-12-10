رئيس جهة الشرق يستقطب استثمارات الجالية المغربية ببلجيكا

شارك السيد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب السيد علاء الدين بركاوي، نائب رئيس الجهة المكلف بالاستثمار، والسيد رشيد رامي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، في اللقاء المنظم من طرف الغرفة المغربية للتجارة والصناعة بلجيكا-الاتحاد الأوربي (CMCIBE) بالعاصمة البلجيكية بروكسل تحت شعار « المغرب، مركز اقتصادي اورو-إفريقي »، وذلك بحضور المسؤول بمديرية التواصل وتعبئة كفاءات مغاربة العالم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد نائب سفير المملكة المغربية ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، والسيد القنصل العام ببروكسل، والسيد ممثل مكتب الصرف، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي بعض المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من مغاربة العالم.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد محمد بوعرورو، على ان هذا الحدث يعد لحظة مهمة لبناء سبل التعاون مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتشجيعها على الاستثمار بجهة الشرق أمام العرض المتوفر من فرص الاستثمار في قطاعات واعدة، كما أعرب عن خالص شكره للمنظمين على الجهود التي بذلت لإنجاح هذا اللقاء، وتعبيره على دعمه الثابت والتزامه بتعزيز مصالح الجالية المغربية بالخارج والدفاع عنها، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي بفضل قيادته المستنيرة، عرف المغرب دينامية تنموية غير مسبوقة في جميع المجالات، مما يجعله نموذجا للنمو في أفريقيا وشريكا أساسيا على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، دعا السيد الرئيس الجميع للانخراط في هذه الرؤية الجديدة التي رسمها ملكنا، أيده الله، من خلال تضافر المزيد من الجهود بغية المساهمة بشكل أكبر في تنمية بلادنا.

وأشار السيد محمد بوعرورو، إلى أن مشاركة جهة الشرق في هذا الحدث يؤكد القناعة الراسخة في تقوية و تطوير علاقات التعاون وتوطيدها مع المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تثمين دور ومهارات مغاربة العالم وجذب استثمارات الجالية المقيمة بالخارج إلى جهة الشرق.

وأوضح السيد الرئيس، أن مجلس جهة الشرق، بشراكة مع ولاية جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار، قام بوضع آليات تحفيزية لدعم لاستثمار من اجل خلق فرص الشغل، وأنها مبادرة منسقة أسفرت بالفعل عن نتائج مشجعة، خاصة في مجال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، معربا عن عزم الجهة على مواصلة هذا الزخم وجعل الجهة مركزا لجذب المستثمرين.

ومن جانبه، أبرز السيد رشيد رامي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، الفرص الاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوعها الطبيعي وتراثها الغني وتفورها على الرأسمال البشري المؤهل ، وكلها مقومات قادرة على تغيير وتعزيز النمو الاقتصادي بالجهة، خاصة بعد الانطلاقة في تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد، الذي من المقرر ان يجعل من جهة الشرق قطبا اقتصاديا حقيقيا.

وعرف اللقاء تقديم عروض غنية تصب في تدبير انشغالات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتعزيز جسور التعاون في أفق ترسيخ دورها في التنمية.

ومن جهتهم، تجاوب الحاضرون من أفراد الجالية مع المداخلات التي قدمها وفد جهة الشرق في اللقاء، معبرين عن رغبتهم الملحة للانخراط والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية بمنطق رابح-رابح.

وتميز الحدث، بعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية لأعضاء وفد جهة الشرق مع العديد من المستثمرين من أفراد الجالية المشاركين الحاملين لمشاريع استثمارية لانجازها وإخراجها للوجود بالنفوذ الترابي للجهة.

واختتمت زيارة وفد مجلس جهة الشرق ببروكسل، بتوقع مذكرة تفاهم بين السيد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد عبد الله هاني رئيس الغرفة المغربية للتجارة والصناعة بلجيكا-الاتحاد الأوربي (CMCIBE)، تهدف إلى وضع إطار لتفعيل التعاون والشراكة الهادفة الى جلب استثمارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنفوذ الجهة، وتسهيل التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين مع الجالية.