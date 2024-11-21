وجدة: فعاليات المدينة تكرم الجامعة الملكية لكرة القدم.

في إطار المباريات التي يجريها الفريق الوطني لكرة القدم بالملعب الشرفي بمدينة وجدة بكونه مصادق عليه من طرف الاتحاد الدولي ‘فيفا’، والذي اكتسب خبرة في الفترة الأخيرة بعد استقباله للعديد من المباريات الدولية لمنتخبات إفريقية، تم تكريم الجامعة الملكية لكرة القدم في شخص رئيسها فوزي لقجع من طرف فعاليات المدينة بوجدة بمناسبة المباراة التي جمعت الفريق الوطني مع نظيره لسوطو.

يأتي هذا التكريم للتاريخ الكروي ولما قطعته الجامعة من أشواط طويلة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من التغلب على العديد من التحديات وتحقيق تقدم كبير في تطوير كرة القدم في المغرب عموما، وواجهة الشرق بصفة خاصة، من خلال التركيز على تطوير المواهب الشابة، وتعزيز البنيات التحتية، وتحسين مستوى التدريب، هذا ما يجعلنا اليوم نثمن خطوات الجامعة من خلال وضع المغرب على خريطة كرة القدم العالمية.

هي مبادرة تؤكد أن مستقبل كرة القدم المغربية يحمل الكثير من الفرص الواعدة للمغاربة وللمغرب على جميع الأصعدة وبمختلف المجالات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا العزيز.