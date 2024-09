Les Partis et les Intermédiaires

« Chaque individu a un rôle à jouer dans l’application de la démocratie. Et il n’y aura jamais de véritable démocratie tant que chaque adulte est responsable et respectueux de la loi… »

Chinua Achebe, un des piliers de la littérature africaine

Par : Abdelhak Riki

Aujourd’hui au Maroc, et dans la plupart des pays du monde, il y a une crise de la démocratie et des partis politiques. Il y a une grande différence entre, par exemple, la France et le Maroc. La France a connu plusieurs révolutions dans son histoire : bourgeoise en 1789, puis prolétarienne en 1848. Maintenant (en 2024), elle traverse des événements majeurs avec l’existence du plus grand parti de gauche, et la bourgeoisie cherche à gagner du temps pour démanteler cette coalition de gauche (il est difficile de parler davantage dans un article de ce genre).

Quant au Maroc, qui n’a jamais connu de révolution bourgeoise et qui a été colonisé (certains préfèrent le terme « protectorat ») par la France, il est difficile de parler de démocratie libérale comme en France. (Ici aussi, certains parlent de la diversité des démocraties et des parcours des pays).

J’ai déjà mentionné que la démocratie a atteint une impasse. Ce qui s’est passé en Amérique avec l’attaque contre le Capitole, et ce qui se passe avec le président élu Emmanuel Macron, le confirment. Parlons du Maroc, mon pays.

Lorsque nous parlons de l’échec de la « démocratie », nous parlons de quelque chose d’important, à savoir les partis politiques. Les partis ne sont plus ce qu’ils étaient autrefois, c’est pourquoi il est question aujourd’hui de nouvelles « coordinations » qui tentent de remplacer les partis et les syndicats. Autrement dit, il n’y a plus « d’utilité des partis », car ils ne jouent plus leur rôle comme avant, c’est-à-dire le rôle d’intermédiaire. Cela signifie que « le système » se retrouve à affronter directement « les masses », sans que les partis, le Parlement ou les collectivités locales n’aient de rôle influent.

Soyons clairs dès le début : je parle des partis nationaux, et non des partis « Minute Cocote » (émergents). Les partis nationaux ne sont plus comme avant. Aujourd’hui, tous sont en crise : les partis nationaux et les autres, c’est-à-dire ceux représentés au Parlement marocain actuel.

Certains disent : « La politique est devenue un moyen d’enrichissement… » et non plus de travail acharné et entrepreneurial. C’est le « rente » sous toutes ses formes qui imprègne tous les espaces de la vie au Maroc. Le roi du Maroc a tenté de dissuader certains d’utiliser la politique pour s’enrichir, mais en vain jusqu’à présent.

Un livre publié en Espagne indique que la démocratie dans ce pays avait pour but de créer de nouvelles élites qui soutiennent la monarchie moderne en Espagne, car les anciennes élites « franquistes » n’étaient plus adéquates.

La même chose pour le Maroc : « le processus démocratique » apparu en 1976 avait pour but de créer de nouvelles élites qui soutiennent « le système ». Ce processus a été conçu par feu Hassan II, mais ses résultats n’ont émergé que récemment… avec l’extinction des partis nationaux et la montée des « partis du palais »…

L’objectif (selon mon analyse, et chacun a ses opinions sur ce sujet et tout ce qui est dit dans cet article) était de créer des élites régionales qui soutiennent « le système », car ces élites soutenaient l’opposition (notamment l’Union socialiste) puis certains islamistes. Le système a éliminé les partis nationaux et islamistes (certains le disent avec le soutien de cadres internes).

J’ai deux observations à ce niveau (et chacun a ses opinions) :

1. Ce plan a commencé en 1976, il est donc à long terme. Mais lorsqu’il atteint son apogée, d’autres défauts sont apparus, représentés par la rente et la corruption qui rongent les nouvelles élites et l’absence de véritables intermédiaires. Une autre hypothèse parle de gagner du temps (1976-2024, soit près de cinquante ans), comme le fait le président français Macron. Au Maroc, il existe aujourd’hui deux organisations centrales : l’organisation militaire et ce qui gravite autour d’elle, et l’organisation islamique non parlementaire, qui a réussi à résister à tout, même aux tentations et malgré la grande répression à laquelle ses militants et cadres sont soumis.

La crise des partis réside essentiellement dans l’absence d’intermédiaires. Le mouvement le plus important est le Mouvement du Rif (sans déprécier les autres mouvements), et « le système » n’a pas trouvé d’autre solution que de réprimer et d’arrêter ses dirigeants principaux. Toutes les tentatives d’intermédiation locales, régionales et nationales ont échoué. À cette occasion, il ne nous reste qu’à demander leur libération et celle des autres détenus. Nous soulignons le pas positif lié à la libération des journalistes détenus.

Tout est lié à la rente et à la politique sans vision d’avenir. Le mouvement national a été éliminé, et la voix des opportunistes (ce qui signifie saisir des occasions pour s’enrichir), qui sont devenus avec le temps un bloc influent, sans esprit politique responsable qui tienne compte de la nation, a été élevée. Ce qui les importe, c’est uniquement l’enrichissement rapide, il est donc difficile de les contenir et de les vaincre. Car « le Makhzen », dans cette direction (lutte contre le mouvement national et montée des « opportunistes »), travaille sans le savoir à créer de nouvelles contradictions qui pourraient mener le pays à la ruine.

Comme l’a dit Chinua Achebe, du Nigeria, qui était romancier, poète et critique : « Chaque individu a un rôle à jouer dans l’application de la démocratie. Et il n’y aura jamais de véritable démocratie tant que chaque adulte est responsable et respectueux de la loi… » Ce qui manque à notre pays, c’est « la responsabilité et le respect de la loi », c’est pourquoi la plupart des parlementaires se trouvent devant les tribunaux, ainsi que les présidents de collectivités, les présidents de clubs et même les partis…

Zakaria Abdelwahad déclare : « Achebe s’est constamment efforcé, à travers ses romans, de lire l’expérience de la colonisation européenne en Afrique et de décrire ce qui s’est passé sur ce continent après le départ de cette puissance coloniale, après que les dirigeants et fonctionnaires africains ont pris le pouvoir, en exerçant les formes les plus sévères d’oppression, à tel point que la vie des peuples du continent est devenue plus difficile qu’elle ne l’était à l’époque coloniale ».

Tout le monde est dans l’embarras, la politique est en crise, et les institutions représentatives sont également en crise… L’appel du roi n’a trouvé aucun écho chez les partis ni au Parlement… « Le système » et le gouvernement sont dans une véritable impasse, ils ne savent plus quoi avancer ni quoi retarder… À suivre…

Rabat, jeudi 12 septembre 2024