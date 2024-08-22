فتح باب الترشيح لمنحة الحج برسم العام الهجري 1446‎

فتحت مؤسسة محمد السادس باب الترشيح للاستفادة من دعم مصاريف الحج برسم العام الهجري 1446 الموافق لـ 2025 ميلادي. تتحدد قيمة منحة الحج على الشكل التالي:

مبلغ 50.000 درهم لكل منخرط مرتب في السلم الوظيفي 9 فما أقل؛ أو الذي يتقاضى أجرا شهريا أقل من 5000 درهم كدخل خام، ولا يتوفر على سلم أجري مطابق للوضعية النظامية للوظيفة العمومية.

مبلغ 40.000 درهم لكل منخرط مرتب في السلم 10 أو ما يعادله، شريطة أن يكون المنخرط قد بلغ أو تجاوز 64 سنة بحلول فاتح يونيو 2025.

يمكن للمنخرطين المهتمين بهذه الخدمة، والذين لم يسبق لهم الاستفادة منها، الاطلاع على جميع التفاصيل حول كيفية طلبها والوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشيح من خلال صفحة “الحج”.

تودع ملفات الترشيح على مستوى الوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة أو بمقرها المركزي بالرباط أو يتم إرسالها عبر البريد على هذا العنوان: شارع علال الفاسي، مدينة العرفان، ص ب: 6281، حي الرياض، الرباط.

ملحوظة: بالنسبة للمنخرطين الذين تعذر عليهم طلب المنحة داخل الأجل المحدد لأداء مستحقات الحج لدى المصالح المختصة، يمكنهم الاستفادة منها بعد الرجوع من الحج وفق المسطرة المحددة على صفحة “الحج”.