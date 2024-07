Oujda le 23 Juillet 2024

Le CHU : une décennie d’existence



Le 23 Juillet 2014 ; une date mémorable pour le secteur sanitaire de la Région de l’Oriental, a vu l’inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que DIEU L’assiste, d’une nouvelle structure sanitaire qui vient renforcer l’offre de soins régionale, mais aussi stimuler une dynamique sociale et économique significative : le Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda.

L’histoire a commencé avec le discours Royal de 2003 annonçant l’initiative Royale de développement de la Région de l’Oriental tout en accordant une immense importance au secteur de la santé. Ce qui s’est concrétisé par le lancement et la création de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda et du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda.

Doté d’une infrastructure moderne et humanisé , de technologies médicales de pointe, d’une gamme complète de spécialités médicales et chirurgicales, et soutenu par des équipes jeunes et compétentes, le CHU Mohammed VI-Oujda joue depuis, le rôle de locomotive du système de santé régional grâce aux efforts déployés par les parties prenantes qui ont veillé à la concrétisation de la vision Royale et grâce, également, aux efforts conjugués des femmes et hommes du CHU et en témoigne le bilan des dix premières années d’existence du Centre.

Depuis ses débuts, le CHU fort de ces 4 hôpitaux (Hôpital de spécialité, Hôpital Mère-enfants, Hôpital régional d’oncologie Hassan II et l’hôpital de la santé mentale et maladies psychiatries) s’est engagé dans une vision ambitieuse marquée par des réalisations significatives dès ses premières années d’activité, et en témoigne à titre d’exemple les intervention de cathétérisme cardiaque et de chirurgie à cœur ouvert, l’implantation cochléaire, la séparation des jumeaux siamois, la greffe rénale, la greffe de corné, la greffe de moelle, la prise en charge du cancer, les interventions et explorations endoscopiques dans différentes spécialités (digestifs, thoraciques, traumatologie, gynécologie…), ainsi que le développement de la génétique et la chirurgie plastique… Le CHU a également ouvert le SAMU 05 avec l’acquisition de la Héli-SMUR permettant ainsi le désenclavement des zones lointaines et enclavées, il a en plus, lancé le projet de télémédecine et a créé l’Unité de Procréation Médicalement Assistée.

Le CHU a pleinement joué son rôle dans le volet de la formation, de la recherche et l’innovation en veillant à l’organisation d’une multitude de journées scientifiques, de campagnes de sensibilisation, et de diverses initiatives culturelles, humaines et sociales avec un Rayonnement dépassant nos frontières.

La période 2020/21 marquée par la pandémie COVID-19, a illustré une fois de plus l’habilité du CHU dans la gestion de cette crise en collaboration avec les institutions et partenaires locaux et nationaux. Un comité ad-hoc a été mis en place pour anticiper les divers scénarii ; un grand effort a été déployé pour assurer l’approvisionnement en besoins supplémentaires en médicaments, dispositifs et moyens de protection, et même la production locale d’oxygène crucial pour éviter toute rupture d’approvisionnement de ce produit vital. Un grand effort a été aussi fourni pour le redéploiement du personnel qui était au rendez-vous et a fait preuve de professionnalisme, de dévouement et d’abnégation.

Au fil des années, le CHU a mis en place différents organes de gestion, un système d’information hospitalier, des procédures standardisées, des politiques de recrutement, gestion et formation du personnel adaptées, ainsi que l’organisation des audits interne et externe.

Dans sa quête continue de développement de ses activités et d’amélioration de la qualité de ses prestations, le CHU s’est ouvert à son environnement externe en concluant divers accords de partenariat et coopération régional, national et international. Ces collaborations ont permis la réalisation de plusieurs projets, avec d’autres en cours et à venir, favorisant ainsi un dynamisme au niveau de l’évolution des infrastructures et des équipements (nouveau Centre d’Oncologie, nouveau Centre de Consultations, espaces d’attentes, humanisation des services, des nouveaux scanners, IRMs, mise à niveau des urgences, plateforme logistique, Datacenter, Projet de la nouvelle pharmacie…).

Interagissant avec les conjonctures survenant, le CHU a fait preuve d’une grande flexibilité et d’ouverture en répondant activement aux divers appels d’aide notamment la participation aux multiples campagnes médicales, la contribution à la réalisation des PCR au profit des voyageurs au niveau des navires, la participation aux secours lors du séisme dans la province d’Al-Haouz.

Le CHU s’est inscrit activement aussi dans les différentes actions dans la mise en œuvre de la dynamique du chantier Royal interpellant notre secteur (PMR/GST).

Cette étape marquante de l’histoire de notre CHU est le témoignage de l’engagement continu de nos équipes et partenaires envers l’excellence ; un grand MERCI et Hommage à l’ensemble du personnel, tout profil confondu, qui est à l’origine de ce qu’est le CHU aujourd’hui, ainsi qu’à nos partenaires pour leur soutien constant.

Une décennie d’existence, marqué par des réalisations, des prouesses, des moments de fierté, de progrès et de développement continu ….mais aussi par des difficultés, des complexités, des obstacles et des défis que nous avons pu ensemble surmonter avec beaucoup d’optimisme, d’enthousiasme et d’une grande volonté de faire réussir ce projet tellement attendu par la population orientale, dans un seul objectif : « Ensemble au service du Citoyen ».