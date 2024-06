M.Ach célèbre la journée mondiale de la musique à la Galerie des Arts avec son recueil de poésie ‘’Les senteurs du silence’’

Tayeb Zaid

J’ai répondu à l’appel de notre ami Ach que je connais à travers ses écrits poétiques qu’il publie sur les réseaux sociaux. J’ai évité de lire au préalable pour ce jour de rencontre des sens, ce carrefour poétique, son recueil de poésie ‘’Les senteurs du silence’’ où les prémisses de l’inattendu et l’inhabituel poignent déjà dans le titre qui place de manière contiguë ce qui est du nez et ce qui est de l’oreille. Qu’est-ce que la poésie si ce n’est le plaisir et la jouissance des sens ?

M.Ach disait déjà avant cela et à contre nature :

‘’Le plaisir se ramasse,

La gloire se cueille

Et le bonheur se cultive’’

Cette suite pourrait se dire de manière ascendante chez le profane pour qui la culture viendrait avant la cueillette et la cueillette avant le ramassage.Et il ajoutait quelque part, à la manière de Zarathoustra qui disait ‘’Vous regardez en haut quand de hauteur avez envie et je regarde en bas car je me tiens sur les sommets’’ à qui M.Ach fait écho avec ces deux vers :

‘’J’adore les hauteurs,

Et de la petitesse j’ai horreur’’

Que vaut-il donc mieux pour le poète? Planer dans le firmament aux côtés d’Icare et se faire griller les ailes par l’astre de feu ? Ou comme l’Albatros sur un vieux navire subir le martyre des brûle gueule de marins ivres d’eau de vie ? Ou médiocrement accepter de vivre parmi ‘’la multitude vile/ Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci’’ ?

Je disais donc que j’ai évité de demander à notre poète de me remettre à lire ‘’Les senteurs du silence’’ pour la simple raison que je ne veux être ni attaché à l’un ou à l’autre de ses poèmes qui composent le recueil, ni à être sous une quelconque influence de leur emprise. Cela me permettra de mieux considérer la poésie de M.Ach en grand qu’en petit, en tout qu’en partes. Il n’y a pas mieux pour embrasser les grandes étendues que d’être en hauteur et de loin que d’être de front et de près.

Pour ce qui me concerne, tous les poèmes de M. Ach se valent. Chez lui, il n’y a pas de déchet, pas de chute, pas de fourre-tout qui peuvent altérer la poéticité de ses écrits. Tout est poésie et tout est par conséquent poétique. Si dans l’ensemble, la prose est horizontale, et elle l’est si la page comme support matériel n’existait pas sous la forme qu’elle a, la poésie, elle, est verticale, même si la page a la forme qu’elle a. Ce n’est pas ce qui empêche M. Ach de faire des mots des chapelets sonores, car pour lui, la poésie n’est pas dans le poème, ni dans le ver, elle est dans le mot. Faut-il le croire quand il dit ? :

Je ne me définis pas poète

Mais un amoureux faisant la fête,

En agençant les mots,

En croisant les vers.

Je fais parler mon cœur,

A la quête de l’espoir

Défi d’aléas et déboires,…

M.Ach est à la fois poète et amoureux faisant la fête, avec les mots qu’il tresse en bouquets aux ‘’senteurs silencieuses’’

Chez lui, la poésie n’est pas toujours bonheur, joie et gaîté de cœur. Elle est également tristesse, souffrance et deuil :

Quand l’espoir, drapeau en berne nous sépare.

Quand notre amour, ne narre plus d’histoires.

Quand nos âmes hélas !égarent leur phare,

Les jours endeuillés, s’habillent de cauchemars.

Et il dit ailleurs, dans un autre de ses poèmes, que je glane çà et là sur sa page Facebook, comme d’ailleurs tous ceux dont j’ai cité ou cite les vers :

Souffrance dans l’inconscience !

Un mal qui n’a point d’égal !

Sans couleur ni douleur,

Sans nul calmant

Encore moins de traitement,

Il habite la mémoire…

Ou encore, dans ‘’Un cœur en pleurs !’’

Hélas ! Deux ans prennent fin

Et je ressens aujourd’hui et demain

Qu’un cœur demeure en pleurs

Qu’un souvenir proche et lointain

Que ma mémoire revoit et retient

Qu’une bougie se noie et s’éteint..

Les poètes, comme les astres, ont leurs côtés obscurs, sombres, qu’ils éclairent avec des poèmes restés à jamais gravés dans les annales de la mémoire collective :

Il pleure dans mon cœur

Comme il pleut sur la ville ;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon cœur ?

Ou encore :

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,

Dans la nuit éternelle emportés sans retour,

Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges,

Jeter l’ancre un seul jour ?

Ou encore

Je suis le Ténébreux,-le Veuf,-l’inconsolé,

Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :

Ma seule étoile est morte,-et mon luth constellé

Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

M.Ach a lui aussi son côté mal éclairé qu’il illumine au flambeau de ses poèmes avant de les soumettre aux lecteurs dans leur état de luminescence.

M.Ach est un poète fécond, généreux. Ses écrits se caractérisent par la variété de leur thématique. Il est pareil au guerrier qui, selon les besoins du moment, peut faire de tout bois feu ou arme. M.Ach, lui aussi, peut faire poésie de toute situation. Ses poèmes ne se lisent pas, ils se chantent. Chantons donc ‘’Les senteurs du silence’’ dans ce Carrefour poétique pour rendre hommage à notre poète.