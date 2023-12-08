الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع وجدة : بيان بخصوص منع المسيرة الشعبية للمكتب الجهوب للنقابة الوطنية للتعليم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع وجدة Association Marocaine des Droits Humains. S.0ujda

AMDH

زنقة فكيك الطابق الثاني رقم 6 اقامة غرناطة- وجدة – ص ب128

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بـــــــــيان

عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، منع المسيرة الشعبية الاحتجاجية الجهوية ،من طرف القوات العمومية، والتي كان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتزم تنظيمها بوجدة يوم الاحد 3 دجنبر من السنة الجارية .

ففي الوقت الذي كان المناضلون والمناضلات النقابيون يتأهبون للالتحاق بنقطة انطلاق المسيرة بساحة 9يوليوز ،لجأت القوات العمومية إلى القيام بإنزال أمني كثيف و احتلال الساحة( بعد المنع الكتابي للمسيرة )و الحيلولة دون وصول نساء و رجال التعليم و المواطنات و المواطنين إلى ساحة الاحتجاج و ممارسة مختلف اشكال القمع ،بما فيها العنف و الدفع بالمحتجين بالقوة للابتعاد عن ساحة 9يوليوز و اقتيادهم عنوة بالشارع العمومي و محاصرة المناضلات و المناضلين النقابيين أمام المقر النقابي ل .ك.د.ش و محاصرة هذا المقر بل و محاولة اقتحامه في سابقة خطيرة ،و الاعتداء الجسدي على المسؤولين النقابيين و منهم الكاتب الجهوي و عضو المكتب الوطني، نجيب اجعير الذي نقل الى المستشفى و حمداوي امحمد و ميمون الخير (عضو المجلس الوطني) و عزيز بلبشير ( عضو المكتب الجهوي)

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، أمام هذه التجاوزات الخطيرة المتمثلة في قرار منع المسيرة كتابيا ،احتلال ساحة الاحتجاج و اللجوء إلى استعمال عنف غير مشروع في حق المناضلين و المناضلات و تطويق المقر النقابي و محاولة اقتحامه ،نعلن ما يلي:

-اعتبارنا ان هذه الاعتداءات الصريحة على الحقوق و الحريات العامة تتنافى كلية مع الدستور المغربي لسنة 2011و ظهير الحريات العامة .

-استنكارنا الشديد لهذه الانتهاكات الصارخة التي استهدفت الحق في حرية التعبير و الحق في التجمع و التظاهر السلمي و الحق في الصحة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي و الحق في ممارسة العمل النقابي (و التي لم تحترم الحدود الدنيا للقانون في مسطرة فض التجمعات ) والحق في حرمة المقرات النقابية و التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان و على رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب .

-نعبر عن تضامننا المطلق مع مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم(كدش)

– نجدد مطالبتنا الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان و نذكر بتجديد دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا للمسؤولين ،الى وضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي و جعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية.

عن مكت الفرع