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العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة – الحلقة 5 –

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بدر المقري


-5-

لَعَلَّهُ يَنْدُرُ أَنْ تَجِدَ أُستاذاً جامِعِيّاً مُخْتَصاً باللغة الفرنسية و آدابِها، يَجْمَعُ في آنٍ واحِدٍ بين أَرْبَعِ هِواياتٍ :
– الْوَلَع بِالموسيقي الأندلسية بِشَتَّى طُبوعِها.
– صِناعَة الْآلاتِ الوَتَرِيَّةِ المُسْتَعملَة في الموسيقي الأندلسية، كما تَوارَثَها بعض الموسيقيين المَهَرَة من أهل وجدة، مثل العود و الكْويطْرَهْ.
– ممارسة الموسيقى الأندلسية في إطار الجمعية الأندلسية الوجدية التي تأسست عام 1921، والتي تُعَدُّ أول جمعية موسيقية في المغرب قاطِبَةً.
– تربية العصافير المُغَرِّدَة، في إطار الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور.
يرحم الله الأستاذ محمد مصالي، الذي تُوَفِّيَ إِبَّانَ الجائحَةِ، يوم السبت 31 أكتوبر 2020.

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