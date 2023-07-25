العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة – الحلقة 5

بدر المقري



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لَعَلَّهُ يَنْدُرُ أَنْ تَجِدَ أُستاذاً جامِعِيّاً مُخْتَصاً باللغة الفرنسية و آدابِها، يَجْمَعُ في آنٍ واحِدٍ بين أَرْبَعِ هِواياتٍ :

– الْوَلَع بِالموسيقي الأندلسية بِشَتَّى طُبوعِها.

– صِناعَة الْآلاتِ الوَتَرِيَّةِ المُسْتَعملَة في الموسيقي الأندلسية، كما تَوارَثَها بعض الموسيقيين المَهَرَة من أهل وجدة، مثل العود و الكْويطْرَهْ.

– ممارسة الموسيقى الأندلسية في إطار الجمعية الأندلسية الوجدية التي تأسست عام 1921، والتي تُعَدُّ أول جمعية موسيقية في المغرب قاطِبَةً.

– تربية العصافير المُغَرِّدَة، في إطار الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور.

يرحم الله الأستاذ محمد مصالي، الذي تُوَفِّيَ إِبَّانَ الجائحَةِ، يوم السبت 31 أكتوبر 2020.