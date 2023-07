Du clonage à l’intelligence artificielle

Zaid tayeb



Il n’est question ces derniers temps que de l’intelligence artificielle comme il a été question, il y a de cela quelque temps, de clonage, de manipulation génétique, de brebis Dolly comme premier échantillon d’un processus scientifique de production à grande échelle avant de l’élargir pour l’appliquer aux êtres humains. Les grandes revues scientifiques de l’époque comme le commun des mortels des terrasses des cafés en faisaient leur sujet de prédilection. Je voyais, dans les moments de tourment et de détresse qu’il arrivait à mon âme de traverser, en simple d’esprit que j’étais, et je le suis resté, d’ailleurs, les Etats Unis faisant la guerre à la Chine avec une vingtaine de millions d’exemplaires de schwarzenegger(s) et de sylvester(s) stallone(s), armés jusqu’aux dents et avançant sur l’ennemi qu’ils décimaient. A d’autres moments, je voyais l’Allemagne clonant hitler et de millions de ses terribles SS, La Russie, staline et son armée de bolchéviks, La Chine, mao et son armée rouge, la Grèce ses centaures, ses cyclopes, ses Cerbères et d’autres monstres non moins horribles…Cependant, dans les moments de paix et de sérénité de l’âme, d’autres images, moins sombres, moins violentes et moins cruelles, plus illuminées que les premières venaient me caresser de manière doucereuse. J’imaginais la France clonant en des milliers d’exemplaires des rousseau(x), des montaigne(s), des hugo(s), des baudelaire(s),… l’Allemagne, des einstein(s), des nietzche(s), des wagner(s), des mozart(s),…la Russie des tolstoï(s), des gogol(s), des dostoïevsky(s), des pouchkine(s) et d’autres grandes figures scientifiques, littéraires, artistiques que l’on pourrait voir, toucher et à qui l’on pourrait parler dans la rue et avec qui on pourrait causer un brin sur une terrasse de café…

Mais rien de tout cela ne fut. C’était un cyclone dans une tasse de café. Et l’on n’en reparla plus comme si la chose n’avait jamais été évoquée comme certaine.

Il en est de l’intelligence artificielle ce qui en était de la manipulation génétique.

On en vient à présent à parler de l’intelligence artificielle dont beaucoup louent les avantages alors que d’autres décrient les torts. Les uns et les autres mettent en scène des scénarios heureux ou malheureux dans ses applications quotidiennes et pour le large public. Déjà les plus optimistes essaient avec le peu de connaissances qu’ils ont du sujet à lui trouver une place dans le domaine de l’éducation comme auxiliaire aussi bien pour le maître que pour l’élève. Ils énumèrent déjà ses multiples avantages des plus plausibles au plus saugrenus. Pour eux, il n’y aurait rien de plus sûr et de plus consistant que ce que l’intelligence artificielle leur offrirait en matière de connaissances impossibles réfuter ou à mettre en doute. Ils ne voient pas dans leur ignorance que le savoir dont dispose l’intelligence artificielle est un et un seul et que ses utilisateurs risqueraient de se trouver autant qu’ils sont avec le même produit dont ils se disputeraient la propriété. Demandez à l’intelligence artificielle, ne serait-ce que pour vous amuser, de vous énumérer les avantages ou les inconvénients de tel fait. Elle vous donnerait autant que vous êtes les mêmes arguments. Demandez-lui de vous faire un discours sur la corruption. Elle vous donnerait autant que vous êtes les mêmes points qu’elle aurait glanés et assemblés en énoncé.

L’intelligence artificielle ne vous crachera en fin de compte que ce qui est emmagasiné dans la mémoire de Google et des réseaux sociaux.

Les plus pessimistes, et ce sont les plus nombreux, ne voient que catastrophes dans ses applications pour l’homme. Pour eux, l’intelligence artificielle se développerait beaucoup plus vite que celle de l’homme et par conséquent elle aurait le dessus sur l’humanité sur laquelle elle aurait une main mise, et qu’elle finirait bien par la gouverner pour la conduire à coup sûr à la ruine. On imagine déjà ses mauvaises applications : elle serait capable de dévoiler les secrets d’Etat, par exemple, de déclencher une guerre entre les nations, de dominer le monde …

Je dirai aux uns et aux autres que l’intelligence artificielle est à l’intelligence de l’homme ce que l’intelligence de Dieu est à l’intelligence de l’homme. Ce qui signifie qu’aucun être humain ne peut être supérieur en matière d’intelligence à Dieu. De la même manière aucune intelligence artificielle ne peut prétendre à égaler ou dépasser l’intelligence de l’homme. C’est une relation de producteur à produit, de créateur à créé.