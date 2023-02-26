مسؤول تربوي مركزي يشيد بمستوى مدرستي عبد الكريم الخطابي ولالة نزهة ويعتبرهما الأفضل وطنيا.

منير حموتي



أشاد حسين أجور مدير مديرية التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية، بمركزي عبد الكريم الخطابي ولالة نزهة للفرصة الثانية الجيل الجديد، الذي تشرف عليهما جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة واصدقاؤها بوجدة، معتبرا إياهما أحسن المراكز على الصعيد الوطني، من حيث التنظيم والبنيات وكذا أسلوب الاشتغال. جاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قام بها هذا المسؤول للمركزين صبيحة يوم الجمعة 24 فبراير الجاري، حيث قام أيضا بالإشراف على افتتاح نقطة بيع بمركز لالة نزهة والمخصصة لإدماج المستفيدين من البرنامج، في سوق الشغل

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وكان أجور قد عبر عن إعجابه بالحالة الجيدة لمركزي لالة نزهة وعبد الكريم الخطابي، والتي تؤكد بالملموس المجهودات التي تقوم بها رئيسة الجمعية حورية عراض وفريق عملها، من أجل الرقي بالبرنامج نحو الأفضل، وفقا للشراكات المبرمة.

وكان حسين أجور قد قام بزيارة كذلك لجمعية الشبيبة، حيث وقف على الأنشطة التي يقوم بها ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث عبر عن ارتياحه للسير العام للتكوين داخل البنيات التي تشرف عليها الجمعية، كما هو الشأن لمركزي لالة نزهة وعيد الكريم الخطابي، أين لمس بشكل واضح جدية الأطر المهنية في تطوير قدرات المستفيدين وإعدادهم إعدادا جيدا لسوق العمل.

وتندرج زيارة المسؤول الوزاري في إطار جولة قادته أيضا لمدرسة فاطمة الفهرية بحي لازاري، للوقوف على تجريب مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب، وكان مرفوقا بعدة أطر تربوية يتقدمهم مدير أكاديمية التربية بجهة الشرق

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