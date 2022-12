Communiqué de presse

Régionalisation de la politique migratoire dans l’Oriental

16 projets prévus en 2023 aux niveaux des Plans d’action communaux de Nador, Berkane, Oujda et Driouch Dans le cadre des activités du Programme Régional des Initiatives de la Migration (PRIM), une réunion s’est tenue le 20 Décembre 2022 au siège du Conseil de la région de l’Oriental en présence des partenaires institutionnels du projet à savoir le Conseil de région, la Wilaya, mais aussi les communes bénéficiaires (Nador, Berkane, Oujda et Driouich).

La réunion avait pour objectif la présentation et la restitution des résultats du processus régional mené par le cabinet SUD mandaté par Expertise France, pour l’identification et l’intégration du genre et de la migration dans les plans d’actions des communes de Nador, Berkane, Oujda et Driouich.

Cette activité fait suite au processus lancé en août 2022 en partenariat avec le Conseil de la région de l’Oriental dans le cadre de l’appui à la déclinaison des stratégies nationales en matière de migration au niveau de la région. L’objectif est de permettre aux communes et en particulier les chefs-lieux des provinces d’intégrer la composante de la migration et genre aux niveaux des plans d’actions communaux.

Après l’organisation de plusieurs formations sur le genre et migration dans la planification territoriale au profit des acteurs locaux (services déconcentrés, élus et instance de l’équité, égalité des chances et approche genre) ainsi que la réalisation d’ un diagnostic territorial participatif qui a touché les quatre communes de Nador, Berkane, Oujda et Driouich, cette démarche participative et consultative a permis l’identification de projets structurants permettant l’ancrage et la territorialisation d’une politique locale en matière de migration.

Les participants à cette rencontre se sont félicité de la qualité du travail réalisé par l’équipe de PRIM qui a mené à l’identification de 16 projets structurants dont 12 ont été validés et seront soutenus par le projet PRIM pour une mise en oeuvre prévue à partir de l’année 2023. Les actions identifiées visent à faciliter l’accès aux services administratifs et publics pour les Marocains résidents à l’Etranger (MRE) mais aussi pour les Ressortissants des Pays Tiers (RPT) en situation administrative régulière avec un focus sur l’aspect genre dont deux projets touchant directement les femmes migrantes.

Il convient de rappeler que projet PRIM est un projet mis en oeuvre par Expertise France en partenariat avec le MAEC, les Conseils régionaux de l’Oriental du Souss Massa. Il a pour but l’appui à la régionalisation de la politique migratoire adoptée par le Maroc à travers les deux stratégies : la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) et la Stratégie Nationale en direction des Marocains Résidants à l’Etranger (SNMRE).

Financé par l’AFD avec un montant de 9 millions d’euros, il vise deux régions pilotes : la région du Souss

Massa et la région de l’oriental. Il est composé de Trois axes d’intervention : Le financement de projets régionaux migrations (1), L’accompagnement social et administratif des Marocain-e-s Résident-e-s à l’Etranger et de retour (MRE) et des ressortissant-e-s des pays tiers (RPT) (2), L’amélioration de l’égalité femmes-hommes dans l’accès aux services publics (3).

Contact :

Khadija Ait Si, Experte régionale PRIM : 0611244164/0664283732