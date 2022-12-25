البرنامج الجهوي لدعم مبادرات الفاعلين في مجال الهجرة : اعتماد 16 مشروع في مخططات التنمية الجماعية بجهة الشرق

بلاغ صحفي

التنزيل الجهوي لسياسات الهجرة بجهة الشرق

اعتماد 16 مشروع في مخططات التنمية الجماعية للناظور وبركان ووجدة والدريوش لسنة 2023 في إطار أنشطة البرنامج الجهوي لدعم مبادرات الفاعلين في مجال الهجرة (PRIM) ، عقد شركاء البرنامج على مستوى جهة الشرق (مجلس الجهة، الولاية والجماعات المستفيدة) بمقر مجلس الجهة، يوم 20 دجنبر 2022 ، اجتماع من أجل تقديم نتائج العمل التشاركي الذين قاموا به من أجل بلورة مشاريع تهم النوع والتنمية في المخططات الترابية لجماعات الناظور وبركان ووجدة والدريوش.

ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمسار انطلق منذ شهر غشت 2022 بشراكة مع مجلس الجهة، وذلك في إطار التنزيل الجهوي للإستراتيجيات الوطنية في مجال الهجرة على مستوى جهة الشرق. والهدف من ذلك هو تمكين الجماعات وخاصة مراكز العمالات من إدماج مقاربة النوع والهجرة في خطط عملها.

وقد سبق أن نظم البرنامج الجهوي لدعم مبادرات الفاعلين في مجال الهجرة تكوينات في مجال الهجرة والنوع استهدفت كل من المنتخبين والمصالح الترابية وهيئات المساواة وتكافئ الفرص وقضايا النوع. كما كمل على إنجاز دراسة ميدانية حول الموضوع تهم الجماعات الأربعة المذكورة. وقد مكنت هذه المقاربة التشاركية من استخلاص مشاريع مهيكلة من أجل إدماج مقاربة النوع والهجرة في التخطيط الترابي.

وقد عبر المشاركون في هذا اللقاء عن افتخارهم بجودة العمل الذي تم إنجازه من طرف فريق البرنامج الجهوي (PRIM) والذي مكن من برمجة 16 مشروع مهيكل في المخططات الترابية للجماعات، والذي سوف يتم تمويل 12 مشروع منها من طرف البرنامج الجهوي (PRIM) برسم سنة 2023 .

وتروم المشاريع المبرمجة إلى تسهيل ولوج المهاجرين المغاربة بالخارج أو المنحدرين من بلدان أخرى إلى الخدمات الإدارية العمومية وخاصة النساء منهم اللواتي هن معنيات مباشرة بمشروعين في مخططات التنمية الجماعية.

يجدر التذكير بأن مشروع البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة ينفذ من طرف ‘إكسبرتيز فرانس » بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والشؤون الإفريقية وولاية ومجالس جهة كل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق.

ويهدف المشروع إلى دعم السياسة الوطنية للهجرة التي اعتمدها المغرب عبر استراتيجيتين أساسيتين: الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية في اتجاه المغاربة المقيمين بالخارج.

يستفيد المشروع بتمويل من طرف وكالة فرنسا للتنمية بقيمة 9 مليون أورو. وهو يرتكز على 3 محاور تدخل رئيسية: تمويل المشاريع الجهوية في مجال الهجرة ) 1 ( والمواكبة الاجتماعية والإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجري ن الأجانب )2( ودعم إدماج مقاربة النوع في السياسات الترابية في مجال الهجرة ) 3 .(

للاتصال:

خديجة ايت سي، الخبيرة الجهوية للبرنامج الجهوي لدعم مبادرات الفاعلين في مجال الهجرة:

0611244164 /0664283732