PROVINCE D’IFRANE : 100 MILLIONS DE DIRHAMS ALLOUES A LA MISE A NIVEAU DES QUARTIER D’AZROU

Dans le cadre du Programme de mise à niveau que connaissent la plupart des collectivités territoriales de la Province d’Ifrane et qui s’est intéressé a son début surtout au monde rural ; le Gouverneur de la Province Mr Abdelhamid El Mazid accompagné des responsables des services technique provinciaux et des chefs de services extérieurs concernés s’est rendu dans la ville d’Azrou où il a donné le coup d’envoi aux travaux de mise à niveau de plusieurs quartiers sous équipés au niveau de cette ville considérée comme étant le centre commercial et économique de la Province.

Il s’agit au fait des quartiers respectifs de Hammou Ou Hmad, Ajellab, Tabadlite, Rettaha, Tizi, El Kachla, Sidi Assou et Boulevard Annakhil qui connaitront des travaux concernant l’assainissement, l’éclairage public, le pavage des rues et ruelles et la création des espaces verts.

Selon les responsables provinciaux, une enveloppe budgétaire de 100 million de dirhams a été allouée à la réalisation de ces projets de mise à niveau de tous les quartiers et artères principales au niveau d’Azrou dans le cadre d’un partenariat de l’INDH avec le ministère de l’intérieur, le ministère de l’Habitat, le conseil provincial d’Ifrane et AL OMRANE.

Mohammed Drihem