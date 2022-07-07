VIDEO الفنانة المغربية المهاجرة …ماجدة ماريا جسوس تحيي امسية فنية موسيقية بوجدة

وجدة سيتي

في امسية فنية موسيقية تضمنت كشكول من الأغاني بلغات متعددت اتحفت الفنانة المغربية ماجدة ماريا جسوس المستقرة بديار المهجر بدولة المجر ، ليلة الأربعاء 06 يوليوز 2022 بحضور مجموعة من عشاق هذا النمط من الغناء الصوفي الراقي الذي يتضمن قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، واغاني دينية ، وصوفية



وقدمت الفنانة ماجدة ماريا جسوس بعض الأغاني بلغات مختلفة ـ العربية ، المجرية ، التركية ، والأمازيغية …حضر هذا الطبق الفني مجموعة من المهتمين ، والفنانين ، والناقدين ، وممثلي جمعيات فنية ، وثقافية …

وقد تم تنظيم هذه الأمسية بفيلا الفنون بحي القدس بوجدة …

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » التي كانت حاضرة في هذه الأمسية الراقية ، قامت بتسجيل كشكول من اغاني الفنانة ماجدة جسوس ….نقدمها لكم ….كتعريف باحدى الطاقات المغربية الفنية في بلاد المهجر