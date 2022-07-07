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VIDEO الفنانة المغربية المهاجرة …ماجدة ماريا جسوس تحيي امسية فنية موسيقية بوجدة

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وجدة سيتي

 

في امسية فنية موسيقية تضمنت كشكول من الأغاني بلغات متعددت اتحفت الفنانة المغربية ماجدة ماريا جسوس المستقرة بديار المهجر بدولة المجر ، ليلة الأربعاء 06 يوليوز 2022 بحضور مجموعة من عشاق هذا النمط من الغناء الصوفي الراقي الذي يتضمن قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، واغاني دينية ، وصوفية


وقدمت الفنانة ماجدة ماريا جسوس بعض الأغاني بلغات مختلفة ـ العربية ، المجرية ، التركية ، والأمازيغية …حضر هذا الطبق الفني مجموعة من المهتمين ، والفنانين ، والناقدين ، وممثلي جمعيات فنية ، وثقافية …
وقد تم تنظيم هذه الأمسية بفيلا الفنون بحي القدس بوجدة …
الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » التي كانت حاضرة في هذه الأمسية الراقية ، قامت بتسجيل كشكول من اغاني الفنانة ماجدة جسوس ….نقدمها لكم ….كتعريف باحدى الطاقات المغربية الفنية في بلاد المهجر

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