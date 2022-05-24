بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- بودير- بوجدة انطلاق دوري في كرة القدم المصغرة

في إطار تفعيل حصص الأنشطة المندمجة، نظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بملحقة بودير بوجدة، دوري في كرة القدم المصغرة، شارك فيه فرق تضم مختلف الشعب والتخصصات، منها شعبة التعليم الابتدائي، اطر الدعم الإداري، اطر الدعم التربوي – محضرو المختبرات، شعبة علوم الحياة والأرض، واطر الدعم التربوي وحراسة وتوثيق…

وعلى أنغام النشيد الوطني، أعطى انطلاقة نسخة الدوري مساء يوم الاثنين 23 ماي الجاري، محمد الركراكي المدير المكلف بتدبير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، وموسي تهامي المدير المساعد المكلف بتدبير ملحقة بودير، و ربيع الشطبي المدير المساعد المكلف بتدبير مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، و حضر الى جانبهم عدد من الأساتذة والاطر المكونة.

يدكر ان هذه الانشطة الموازية، التي تشرف عليها الأستاذة فاطمة بوشلاغم، تدخل كذلك في إطار تنشيط الحياة المدرسية وروح المواطنة، والتي تهدف الى ربط جسور التعارف بين الأساتذة داخل نفس الشعبة، وبين أساتذة الشعب الأخرى، اضافة إلى تقوية الصداقة، والتعاون بين الأساتذة في المجال الرياضي ليمتد إلى كل المجالات التي تصب في تحسين جودة تأهيل الأساتذة المتدربين…

للإشارة فاللقاء الأول جمع بين فريقي فوج 11 ضد فوج 10 انتهى بالتعادل هدف لمثله، فيما انتهى اللقاء الثاني بفوز اطر الدعم الاجتماعي على فريق فوج 2، بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، وشهد اللقاءين منافسة شريفة ومتميزة، هدا وخصصت اللجنة المنظمة لهذا الدوري كؤوس وبدل رياضية وشواهد تقديرية للفرق الفائزة.

عبد القادر البدوي